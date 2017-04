Köylüler RES projesi toplantısını yaptırmadı

İZMİR'in Bergama İlçesi'ndeki Çamavlu Mahallesi merasına yapılmak istenilen Rüzgar Enerji Santrali (RES) Çevre Bilgilendirme Toplantısı'nı (ÇED) köylüler engelledi. Toplantı için gelen heyet, tutanak tutarak mahalleden ayrıldı.

Bergama'daki Kozak Yaylası'nın verimli Çamavlu Merası'na yapılmak istenilen RES projesinin ÇED toplantısı, toplantının yapılacağı kahvehanenin önüne barikat kuran mahalle sakinleri tarafından engellendi. Toplantı öncesi alanda buluşan kadın, genç, yaşlı ve çocuklardan oluşan topluluk, hep bir ağızdan 'Meramızı vermeyeceğiz', 'RES yapma boşuna yıkacağız başına' sloganları attı ve 'Meramız için RES'tleşiriz', 'Başlatma RES'ine', 'RES'ini de al git', 'RES değil, mera ıslah projesi istiyoruz' yazılı dövizler açtı.

Köylülere eşlik eden CHP'li Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Çamavlu'da ana geçim kaynağının hayvancılık olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıllarda bu merada TEMA Vakfı, günümüzde de Tarım İl Müdürlüğü tarafından 'mera ıslah projesi' yürütülüyor. Devletin ıslah projesi yürüttüğü bu kadar önemli bir alanda şimdi RES yapılmak isteniyor. Biz rüzgardan yapılacak enerjiye, güneşten elde edilecek enerjiye karşı değiliz. Ancak yer seçimlerinin hassasiyetle yapılması gerekiyor. Buradaki doğal yaşama, hayvancılığa, meracılığa zarar verecek bu şirketin faaliyetine tüm köylüler karşı. Biz de onların bu mücadelesine destek vermek için buradayız. Burada yapılmasını uygun bulmuyoruz. Başka bir alanda bu yatırımın yapılması ülke ekonomisi açısından daha doğru olacak" dedi.

Bergama Çevre Platformu dönem sözcüsü Erol Engel de Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün bu alanda 'mera ıslah projesi' başlattığını söyleyerek "Tarım Bakanlığı merayı nasıl daha verimli hale getiririz düşüncesi içerisindeyken, diğer taraftan da Enerji Bakanlığı, Çevre Bakanlığı bu RES projelerinin önünü açıyor. Bu kabul edilemez bir durum" diye konuştu.

"MERA BİZİM CAN DAMARIMIZ"

Çamavlu Mahallesi Muhtarı31 yaşındaki Mustafa Kocataş, Bergama'daki hayvancılığın yüzde 10'unun bu köyde gerçekleştiğini söyleyerek, "Mera bizim can damarımız. Biz babalarımızdan böyle gördük. Dedelerimizden böyle dinledik. Bizim için hayati önemi var. Şu anda ülkemizde gelinen noktadaki et sıkıntısına meralar alternatiftir. Rüzgar ve güneş enerjisine, alternatif enerjiye asla karşı değiliz. Ama yer seçimleri benim yaşam alanıma müdahale ediyorsa buna karşıyız. Asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Çamavlu sakinlerinden 55 yaşındaki Elif Gelir, çocuklarının geleceği ve ülke için yaşam alanlarına müdahale edilmesine izin vermeyeceklerini dile getirdi.

İNSAN ZİNCİRİ YAPARAK GEÇİT VERMEDİLER

Daha sonra köylüler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte toplantı alanına gelen Balıkesir Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretimi Santrali Ltd. Şti. temsilcilerine karşı kol kola girip, insan zinciri oluşturarak, toplantının yapılacağı kahvehaneye girmelerine izin vermedi. Köylünün tepkisi üzerine toplantı için gelen yetkililer, mahalle bakkalına girerek, halkın bilgilendirme istemediğine ilişkin tutanak tutarak, Çamavlu Mahallesi'nden ayrıldı.

Yetkililerin ayrılmasından sonra halka bilgi veren Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, "Görevliler tarafından tutulan tutanakta, 'Yukarıda bilgileri yer alan projeye ilişkin, ÇED yönetmeliği uyarınca halkın bilgilendirme toplantısı yapılmak üzere, yukarıda belirtilen tarih ve saatte köy meydanına gelinmiştir. Toplantı yapılacak kahvehane önünde halk tarafından barikat kurulmuş olup, kolluk kuvvetleri tarafından toplantı yapılacak yere girmek için destek istenmiştir. Bu talebe ilişkin olarak, halk projeyle ilgili bilgi almak istemediğini belirtmiştir' ifadelerine yer verildi" dedi.

DHA