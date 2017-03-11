Koyun ve kuzuların buluşması

TUNCELİ'nin Pertek İlçesi'nde besiciler meraya götürdükleri koyunları kuzularına 2 kez süt emzirmek için bir araya getirirken, birbirlerini bulabilmeleri için gösterdikleri çaba, izleyenleri hayran bırakıyor.

Pertek İlçesi'ne bağlı Korluca Köyü'nde besicilik yaparak geçimlerini sağlayan Bedri ve İsmail Uzun kardeşler ile Süleyman Yıldırım'ın 500 koyundan oluşan 3 ayrı sürüde bulunan kuzuları sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez anneleriyle buluşması anı, izleyenleri hayranlık bırakıyor.

Kuzuların doğumundan sonra 3 ay boyunca her gün sabah ve akşam olmak üzere 2 kez süt emen kuzuların anneleri ile bir araya getiriliyor. Yüzlerce kuzu, annelerini bulabilmek için koyunların arasında dolaşıyor. Koyunlar koku ve seslerinden tanıdıkları yavrularına kavuştuğu anda süt emmelerine izin veriyor. Yaklaşık 30 dakika süren emzirmeden sora kuzular ve koyunlar sürü sahipleri tarafından birbirlerinden ayrılarak farklı bölgelere alınıyor.

Korluca Köyü'nde koyun sürüsü besleyerek geçimini sağlayan Bedri Uzun, kırsal alanda hayvancılık yapmanın çok zor olduğunu koyun ve kuzuların buluşma anlarını izlemenin ayrı keyif verdiğini söyledi. Uzun, "Koyunların kuzularını tanıması içgüdüsel bir meseledir. Onu kokusundan anlar. Kuzular sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa annelerinden süt emiyor. Koyunculuk şartlar elverirse iyi bir geçim kaynağıdır" dedi.

DHA