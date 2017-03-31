Kozan'daki katliamın nedeni 'gizli aşk' iddiası

ADANA'nın Kozan İlçesi'nde aynı aileden 5 kişinin katledilmesindeki sır perdesi 4'üncü günde aralanabildi. Ölenlerden birinin, cinayet şüphelilerinden birinin eşi ile ilişkisi olduğu anlaşıldı. Katliam gecesi alkollü halde gözaltına alınan İbrahim Açıkgöz ile birlikte arkadaşları Hamdi İnceli ve Murat Tosun da yakalandı. Cinayetleri Murat Tosun ile İbrahim Açıkgöz'ün işlediği, Hamdi İnceli'nin de onları olay yerine getirip götürdüğü belirtildi. Ölen Mehmet Doğan'ın Murat Tosun'un eşi ile ilişkisi olduğu iddiaları üzerine kurulan 'katliam fezlekesi' böylece tamamlanmış olurken, hedef seçilen Mehmet Doğan'ın dışında ölen biri çocuk 4 kişinin tek suçunun o evde bulunmaları olduğu ortaya çıktı.

İlçe merkezi yakınlarındaki çiftlik evinde 28 Mart gecesi meydana gelen olayda, besicilik ve çiftçilik yapan Mehmet Doğan (38), nikahsız eşi Ayşe Ayrancı (42), ağabeyi Hüseyin Doğan (46) ve nikahsız eşi Fatma Yavuz (43) ile oğulları Hakkı Doğan (8) av tüfeği ve tabancayla vurularak öldürüldü. Katliam evinden kurtulan, Fatma Yavuz'un ilk eşinden olan oğlu Görkem Temizkan'ın (20) ihbarı üzerine katliamla ilgili İbrahim Açıkgöz (40) gözaltına alındı.

'EV KAN GÖLÜNE DÖNÜNCE MİDEM BULANDI'

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorguya alınan İbrahim Açıkgöz'ün ifadesi doğrultusunda arkadaşı Hamdi İnceli ile Murat Tosun da gözaltına alındı. İbrahim Açıkgöz'ün ifadesinde, gündüz Murat Tosun ve Hamdi İnceli ile birlikte alkol aldıklarını, İnceli'nin kullandığı otomobille Mehmet Doğan'ın evine geldiklerini belirterek, "Murat Tosun otomatik tüfekle evdekilere rasgele ateş açtı, ben sadece Hüseyin Doğan'ı tabancayla vurdum. Ev kan gölüne dönünce midem bulandı, fenalaştım kendimi dışarı attım. Sonra bizi olay yerine getiren Hamdi İnceli'nin kullandığı otomobille kaçtık" dedi. Hamdi İnceli de 2 şüpheliyi eve götürüp olaydan sonra geri aldığını itiraf etti.

EVİNDE MUSKA ÇIKTI

Evinde çok sayıda muska bulunan ve 'tuhaf bir kişi olarak' tanımlanan Mehmet Doğan'ın, eşiyle ilişkisi olması nedeniyle katliamı yaptığı ileri sürülen ve daha önce 17 yıl hapis yattığı ortaya çıkan Murat Tosun ise suçlamayı kabul etmedi. Tosun ifadesinde, "Ben kimseye ateş etmedim, kimseyi vurmadım" dedi.

3 şüphelinden Hamdi İnceli, jandarmanın geniş güvenlik önlemi altında nöbetçi mahkemeye sevk edilirken, olayda kullanılan silahlar ve diğer deliller çuvalla adliyeye getirildi.

Diğer 2 şüphelinin sorgusu jandarmada devam ediyor.

DHA