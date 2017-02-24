İstanbul Haberi: Kredi kartı azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadı Kredi kartı azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadı Son Dakika Haberi







Mail Gönder Sayfayı Yazdır Yazı Boyutu

Kredi kartı azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadı Merkez Bankası, 1 Nisan ile 1 Temmuz arasında kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapmadı.

Merkez Bankası'nın geçen Kasım ayında yaptığı açıklamaya bağlı olarak, 1 Ocak ile 1 Nisan arasında geçerli olmak üzere;

– kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları lira için yüzde 1.84, yabancı para için yüzde 1.47,

– aylık azami gecikme faiz oranları lira için yüzde 2.34, yabancı para için yüzde 1.97 olarak uygulanıyor.

Merkez Bankası'nın bugünkü açıklamasıyla, aynı oranlar 1 Nisan – 1 Temmuz arasında da uygulanmaya devam edilecek.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır" denildi.

DHA