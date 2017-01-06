Kredi ve kart borçlusu 1.22 milyon kişi mahkemelik oldu

İstanbul Haberi: Kredi ve kart borçlusu 1.22 milyon kişi mahkemelik oldu

Kredi ve kart borçlusu 1.22 milyon kişi mahkemelik oldu

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcu nedeniyle hakkında yasal takip başlatılan kişi sayısı geçen yılın ilk on bir ayında 1.22 milyon kişiye ulaştı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin banka verilerinden yaptığı derlemeye göre, bu süre içinde 902 bin kişi kredi kartı borcundan, 667 bin kişi de bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe alındı.

TBB Risk Merkezi açıklamasında verilerin, aynı yıl içinde birden fazla kaydı bulunan kişilerin bir kez sayıldığına dikkat çekildi. Bu süre içinde yasal kredi ve kart borçluların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azaldı.

DHA