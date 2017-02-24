Yalova Haberi: Kredili konut satışlarındaki hızlı artış sürüyor Kredili konut satışlarındaki hızlı artış sürüyor Son Dakika Haberi







Mail Gönder Sayfayı Yazdır Yazı Boyutu

Kredili konut satışlarındaki hızlı artış sürüyor Konut satışları, yeni yılın ilk ayında da, hızlı artan kredili satışların da etkisiyle yüzde 12.8 yükselirken, yabancıların alımlarındaki azalma devam etti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Ocak'ta geçen yıl aynı aya göre yüzde 12.8 artarak 95 bin 389 adete yükseldi. Bu dönemde, "ipotekli satış" olarak nitelendirilen kredili satışlar da aynı dönemde yüzde 35.4 artışla 35 bin 993 adete çıktı. Yabancılara konut satışı ise Ocak'ta yüzde 5.2 azalarak 1,386 adet oldu.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.4 artarak 44 bin 235'e yükselirken, ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15 artış göstererek 51 bin 154'e çıktı.

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.2 azalarak 1,386 düzeyine geriledi. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı, 441 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 264 konut satışı ile Antalya, 137 konut satışı ile Bursa, 72 konut satışı ile Ankara, 70 konut satışı ile Sakarya ve 62 konut satışı ile Yalova izledi.

Ocak ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 279 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 144 konut ile Suudi Arabistan, 115 konut ile Kuveyt, 107 konut ile Afganistan ve 60 konut ile Rusya izledi.

(Grafik)

DHA