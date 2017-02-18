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Son Dakika: Kremlin: Putin ile Trump arasında temas yok

Kremlin: Putin ile Trump arasında temas yok
10:1318 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Kremlin: Putin ile Trump arasında temas yok
Kremlin: Putin ile Trump arasında temas yok

– Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ile Trump arasında belli bir konu üzerinde daha temas kurulmadığını ve kurulacağı tarihin bilinmediğini açıkladı.

Peskov, “İki devlet liderleri arasındaki konulu temaslar daha kurulmadı. Söz konusu temasların kurulacağı tarih de henüz bilinmiyor. Herhalde iki lider ayrıntılı bir şekilde görüştükten sonra işbirliği yapılabileceği alanlar ve tutumları farklı olan alanlar belirlenir“ dedi.

Peskov, ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin sadece her iki ülke için değil, tüm dünya için önemli olduğunu da belirtti.

Peskov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu ilişkiler her iki ülkemiz için ve dünya topluluğu için önemli, dolayısıyla bu konuya dikkat edilmesi gerekiyor“ dedi.

DHA

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