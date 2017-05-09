KTÜ'de 'Sayısal Navigasyon Bilgisi ve Uçuş Haritalarının Üretim ve Yönetimi' semineri

TRABZON'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Harita Mühendisliği Bölümü tarafından, 'Ulusal ve Uluslararası Sayısal Navigasyon Bilgisi ve Uçuş Haritalarının Üretimi ve Yönetimi' konulu seminer düzenlendi.

KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü tarafından, LUCİAD firması, Pegasus Hava Yolları ve Microsoft sponsorluğunda düzenlenen, 'Ulusal ve Uluslararası Sayısal Navigasyon Bilgisi ve Uçuş Haritalarının Üretimi ve Yönetimi' konulu seminer Erdoğan Özbenli Amfisi'nde gerçekleştirildi. Seminer kapsamında sponsor şirket temsilcileri tarafından öğrencilere uçuş haritaları üretimi, navigasyon, dijital dönüşüm, haritacılığın havacılıkta kullanımı, yüksek performanslı havacılık bilgi yönetimine ilişkin sunum gerçekleştirdi.

'ÖĞRENCİLİK SADECE SINIFTAN İBARET DEĞİLDİR'

Etkinliğin açılışında konuşan KTÜ Harita Mühendisliği Uzaktan Algılama Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Oğuz Güngör, öğrencilere harita mühendisliğinin farklı açılardan görülmesini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

KTÜ Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fevzi Karslı da, etkinlik sayesinde öğrencilerin mesleki fizibilite yapacaklarını belirterek, 'Öğrencilik sadece sınıftan ibaret değildir. Aynı zamanda bu tür aktivitelerle de mesleğimizin hangi alanlarda yer bulduğu ve efektif olduğu yönünde bir kültürü de geliştirmiş oluyor. Belki burada detaylarıyla çok daha iyi bir şekilde öğrenme şansınız olacak. Etkinlik sayesinde mesleki fizibilite yapmış olacaksınız' dedi.

PROF. DR. ÇELİK'DEN ÖĞRENCİLERE TAVSİYE

Konuşmaların ardından başlayan seminerde öğrencilere hitap eden İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik de, nesnelerin interneti ve üretilen ürünlerin konum bilgisi hakkında bilgiler verdi. Araştırma ve girişimciliğin öneminin altını çizen Prof. Dr. Çelik, öğrencilere öğrenim gördükleri bölüm dışındaki diğer öğrencilerle de tanışmaları ve arkadaşlık ilişkileri kurmaları gerekiğini söyledi, bu ilişkinin ilerleyen zamanda kendilerine fayda sağlayacağı tavsiyesinde bulundu.

'UÇUŞ PLANLAMA SİSTEMİNİ DE YAPMAK İSTİYORUZ'

Seminerde Pegasus Havayolları Navigasyon Müdür Yardımcısı Harita Yüksek Mühendisi Mete Ercan Pakdil ile Navigasyon Mühendisi Yusuf Çelik Konak, 'Uçuş haritaları üretimi, navigasyon ve mevcut teknoloji' konulu sunum yaptı. Sunumunda Pegasus'un uçuş haritaları konusunda bilgi veren Mete Ercan Pakdil şunları söyledi:

'Uçağın uçmasında olmazsa olmaz 3 kural vardır. Yakıt, pilot ve uçuş haritası. Bir de uymanız gereken standartlar var. Kâğıt kullanılıyorsa bunun bir maliyeti var. Bu konuda dünyada 2 tane üretici var. Biz bu uçuş haritasını üreterek dünyada bunu yapan 3'üncü ülkeyiz. Tüm Türkiye'yi bitirmiş durumdayız. Arkadaşlarımız gece gündüz uçuş haritalarını üretiyor. Uçuş haritasını dijital olarak üretiyoruz. Bunun avantajları da kâğıt ve baskı maliyetinden kurtulmak. Diğer avantajı dağıtım operasyonu da verimli hale geliyor. Elimizde bir veri tabanı var. Bu verilerle hem uçağın pilotunu yönlendiriyorsunuz, hem de o ürettiğiniz sayısal navigasyon verisiyle uçağın otomatik pilotunu da yönlendirmiş oluyorsunuz. Bu verileri toplayarak yakın bir gelecekte kendimize uçuş planlama sistemini de yapmak istiyoruz.'

'HERKES UÇSUN İSTİYORUZ'

Sunumun kapanışında öğrencilerle deneyimlerini paylaşan Pegasus Havayolları Performas ve Navigasyon Direktörü Ömer Kaya ise, 'Pegasus gerçekten düşük maliyetli hava taşımacılığında öncü bir kuruluş. Hava yolu ile yolculuğun herkesin hakkı olduğuna inanıyoruz. Herkes uçsun istiyoruz. Düşük fiyatlı bilet satarak bu hizmeti vermeyi amaçlıyoruz' dedi.

Bu işe 14 uçakla başladıklarını, şimdi 82 uçağa sahip olduklarını belirten Ömer Kaya, 'Çok hızlı büyümüşüz. Yolcu sayımız 1.9 milyondan yıllık 24.2 milyona kadar çıktı. Haftalık uçuş sayımız 2 bin 938'lere ulaşmış durumda. Şu anda 40 ülke ve 103 noktaya uçuyoruz. Türkiye'nin ikinci büyük tarifeli uçak şirketiyiz. Hızlı bir şekilde büyüme kat ediyoruz. Türkiye'de pazar payında sektör yüzde 5.8 büyürken biz yüzde 10.7 büyüdük. 2017'nin ilk 3 aylık verisi; 2.11 milyonu yurt dışı, 3.63 milyonu da yurt içi olmak üzere toplam 5.76 milyon yolcu sayısına ulaştık. Uçaklarımızın zamanında kalkış oranı da yüzde 85'lerde. Günümüzde birçok insanın Pegasus deneyimi vardır' diye konuştu.

Konuşması sonrası Ömer Kaya öğrencilere Pegasus'un dijital uçuş haritası sisteminden nasıl kalkış ve iniş yaptığı gösterilen bir video sunum izletti. Uçuş haritacılığına ilişkin konuşan Kaya, harita olmadan uçakların uçuş yapamayacağını kaydederek sözlerini noktaladı.

DHA