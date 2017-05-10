Küçük çocuğa kaynar suyla saldırı: Restoran çalışanı kadın serbest bırakıldı

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) NİŞANTAŞI'nda ünlü bir fast food şubesinde müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle 7 yaşındaki P.K'nin sırtına kaynar su attığı iddiasıyla gözaltına alınan restoran çalışanı Mutlu H., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay sonrası gözaltına alınan restoran çalışanı Mutlu H., bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Bürosu savcısı tarafından P.K. ve annesi İ.K. ile restoran çalışanı Mutlu H.'nin ifadesi alındı. P.K'nin annesi, şüpheli Mutlu H.'den şikayetçi olmadı.

KORKUTMAK İSTEMİŞ

Daha sonra şüpheli Mutlu H., ifade verdi. Şüpheli ifadesinde, içeri giren çocukların müşterileri rahatsız etmesi üzerine elindeki ılık suyla korkutmak istediğini, suyun da yanlışlıkla P.K'ye döküldüğünü söylediği öğrenildi. Savcı, şüpheli Mutlu H.'yi 'Basit yaralama' suçundan serbest bıraktı. Mutlu H., kapıda bekleyen gazetecilerin görüntü almaması için memur gibi eline dosya verilerek dışarı çıkartıldı.

DHA