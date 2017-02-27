Küçük kıza istismarla suçlanan fırıncıya berat

ZONGULDAK'ın Kilimli İlçesi'nde 48 yaşındaki M.Ş., çalıştığı fırında 14 yaşındaki kız çocuğu Y.B.'yi yanağından ve dudağından öperek cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada delil yetersizliğinden beraat etti.

Olay, geçen Kasım ayında meydana geldi. Fırında çalışan M.Ş., ekmek ve poğaça almak için gelen Y.B.'yi iddiaya göre "Arkada sıcak poğaça var. Poşet al da gel" diyerek götürdüğü arka tarafta yanağından ve dudağından öperek cinsel istismarda bulundu. Kızın durumu öğretmenine anlatmasıyla gözaltına alınıp tutuklanan M.Ş., daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanık M.Ş. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasına çıktı.

Duruşmada psikolog eşliğinde ifade veren Y.B., "Önce yanağımdan öptü sesimi çıkarmadım. Sonra dudağımdan öptü. Kendimi geri çekmeye çalıştım ama başaramadım. Sonra bıraktı. Ben kendisine ekmeklerin parasını verip ayrıldım. Boş bir yerde oturup ağladım. Bir gün sonra da rehberlik hocasına anlattım" dedi.

'KIZIM GİBİ ÖPTÜM' SAVUNMASI

'Cinsel istismar' ve 'Kişi hürriyetini yoksun kılma' suçlarından 18 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan sanık M.Ş. ise suçlamayı kabul etmedi. M.Ş. kendini şöyle savundu:

"Benden ekmek ve poğaça istedi. Ben içerde sıcak olduğunu söyledim. Poğaça sıcak olduğu için tek tek alıp kağıda sardım ve poşete koydum. Kendisini kızım gibi sevdiğim için yanağından öptüm ve sonra ellerimi yıkadım. Ardından kasaya gittik. Diğer müşterilere baktım. Kendisini kızım gibi severdim. Şefkatle yanağından öptüm. Niye böyle bir suçlama yaptı anlamadım."

Duruşmada, fırının satış bölümünü gören güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Mahkeme, sanık hakkında her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraat kararı verdi.

DHA