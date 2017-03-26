Küçükçekmece'de 13 katlı cemevi'nin temeli atıldı



Ümit TÜRK Özden ATİK/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de bin 500 kişilik cem salonu bulunan İstanbul Cemevi ve Kültür Merkezi inşaatının temeli atıldı. Temel atma törenine Ak Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı Rıza Eroğlu ve Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya ve Müftüsü Mustafa Temel katıldı.

"HERKES İNANCINI ÖZGÜRCE VE İYİ KOŞULLARDA YAŞAMALI"

Dualarla başlayan törende konuşan Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı Rıza Eroğlu, "Türkiye'de 800'ün üzerinde ilçe var, yüzde 70'inde cemevi yok. 81 ilin yüzde 50'sinden fazla yine cemevi yok. Hangi inançtan, hangi mezhepten olursa olsun herkes bu durumu iyi düşünmeli ve katkı sunmalı. Çünkü herkes inancını özgürce ve iyi koşullarda yaşamalı" dedi. Yasaların da artık bu konuda cemevlerinin ibadet olma statüsü konusunda kararlar verdiğine dikkat çeken Eroğlu, "Ancak ne hikmetse kimse bu yaraya parmak basıp, çözüm üretmek istemiyor. Bu nedenle belediye başkanımıza bu örnek davranışından dolayı teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"ÖNCELİĞİM HEP KÜÇÜKÇEKMECELİLERİ BİRBİRLERİNE SEVDİRMEK OLDU"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de, 3 yıldır belediye başkanlığı görevinde bulunduğunu ifade ederek, "Bu 3 yıl boyunca birinci önceliğim hep Küçükçekmecelileri birbirlerine sevdirmek oldu. Çünlü Küçükçekmece çok renkli ve çok sesli bir ilçedir. Rabbim bu rengi ve sesi hiç bozmasın" dedi.

Bugün Alevilerin yaşadığı sorunların iktidar meselesinden ziyade Türkiye'nin sorunu olduğunu söyleyen Karadeniz, "Bunu bir iktidar ile açıklamak bence yanlış bir hedef tespit etmek olur. 1940'larda kaç tane cemevimiz vardı. 1950'lerde, 1960'larda, 70'lerde, 80'lerde kaç tane cemevimiz vardı. Bu meselenin aslında insanlık meselesi olduğunu, Türkiye meselesi olduğunu unutursak, kenarından köşesinden dayak atmaya çalıştığımız iktidarlara haksızlık etmiş oluruz" diye konuştu.

AK PARTİLİ MİLLETVEKİLİ : SİZİN BU SİVİL, YERLİ MİLLİ ANAYASAYA DESTEK VERMENİZİ DİLİYORUM

Son olarak konuşan Ak Parti Milletvekili Serap Yaşar da cemevi konusunda Alevi Dernekleri'nden meclise taşıması için gelen talepler için elinden ne geliyorsa yapacağını beliterek, kendisinin de bir talebi olduğunu söyledi. Yaşar, "Önümüzde bir referandum süreci var. İlk etabı mecliste, yerli milli, sivil bir anayasa yapıldı. Hepiniz oy kullanacaksınız, benim de sizden dileğim, tabi milletimizin ümidi, talebi… Çok mutlu bir an. Dolayısıyla ben de sizin bu sivil, yerli milli anayasaya destek vermenizi diliyorum" diye konuştu.

CEMEVİNİN ÖZELLİKLERİ

İstanbul Cemevi ve Kültür Merkezi, 21 bin metrekarelik alanda 5 katı toprak üstü olmak üzere 13 kat olarak inşa edilecek. İbadethane olmasının yanında sosyal, kültürel ve tasavvuf ilimlerine hizmeti de verecek olan merkezde, bilgisayar, yabancı dil, üniversite hazırlık, bağlama, el beceri ve meslek edindirme kursları düzenlenecek. Proje, bin 500 kişilik cem salonu, 500 kişilik konferans salonu ve eğitim sınıflarından oluşacak. Bodrum katlarında 6 metre kat yüksekliği bulunan alanda, cenaze hizmetleri verilecek. 2 yılda tamamlanması planlanan yapı, engelli vatandaşların kullanımına uygun engelsiz bir yapı olma niteliği de taşıyor.

DHA