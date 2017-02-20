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İstanbul Haberi: Küçükçekmece'de doğalgaz patlaması: 1'i ağır 7 yaralı (2)

Küçükçekmece'de doğalgaz patlaması: 1'i ağır 7 yaralı (2)
15:2320 Şubat 2017
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Küçükçekmece'de doğalgaz patlaması: 1'i ağır 7 yaralı (2)
Küçükçekmece'de doğalgaz patlaması: 1'i ağır 7 yaralı (2)

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 3 katlı binanın girişindeki pastanede doğalgazdan kaynaklanan patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kanarya Mahallesi'nde bir binanın girişindeki pastanede saat 14.15 sıralarında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan kaynaklandığı belirtilen patlamada ilk belirlemelere göre biri ağır 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, hastaneye kaldırılırken patlamada binada büyük çapta hasar oluştu.

 

 

DHA

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