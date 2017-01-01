Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ankara Haberi: Kuğulu Park'ta kar selfiesi

Kuğulu Park'ta kar selfiesi
13:461 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Kuğulu Park'ta kar selfiesi
Kuğulu Park'ta kar selfiesi

GEÇTİĞİMİZ yıllarda kara hasret kalan başkentliler, hafta sonu da parklarda kar keyfini doyasıya yaşadı. 

Ankara'nın simge mekanlarından biri olan ve kuğularıyla ünlü Kuğulu Park'a gelen vatandaşlar, son günlerde etkisini artırarak, devam eden kar yağışının oluşturduğu kartpostallık görüntüler önünde çektirdi. Aşırı soğuklar nedeniyle bir kısmı donan havuzda kuğuların dansını da izleyen vatandaşlar, gün boyu parkta gezinerek, kar keyfi yaşadı. Çocuklarını da beraberinde getiren aileler, kartopu oynamayı da ihmal etmedi.

Kuğulu Park'ta aşırı soğuklara rağmen suda yüzen kuğuların, kazların ve ördeklerin yaşam mücadelesini izleyen Ankaralılar, kuğuları arkasına alarak, beyaza bürünen parkta 'selfie' çekip, günün anısını lamaya çalıştı.

DHA

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?
Keşfet

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar