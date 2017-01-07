Kullanılan el, yeteneğinizi ele veriyor

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikoteknik ve Psikomotor Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Necip Kutlu, sağ ve sol el kullanımının meslek seçimlerinde etkili olduğunu söyledi. Sağ elini kullananların iyi bir öğretmen, iletişimci olabileceğini kaydeden Prof. Dr. Kutlu, sol elini kullananların ise iyi bir mühendis, mimar ve gelecek için yeni buluşlar yapabilecek insanlar olduğunu belirtti. Kutlu ayrıca, son olarak 5 bin kişi üzerinde yaptıkları araştırmada 75 yaş üzerinde hiçbir solağa rastlamadıklarını ve solakların daha az yaşadığını belirtti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Araştırma Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Psikometrik ve Psikomotor Ölçme ve Değerlendirme Merkezi, Manisalılar'a yetenekleri ve dikkatleri hakkında bilgi veriyor. Merkezin sorumlusu Prof. Dr. Necip Kutlu merkezde muhakeme, sürekli dikkat ve algılama, seçici dikkat ve algılama hızı, el koordinasyon testi, el yetenek ve titreme testi, tepki hızları gibi psikoteknik, dikkat ve konsantrasyon, tepki, akıl yürütme görsel-hareket koordinasyon gibi psikomotor testler uyguladıklarını söyledi. Yaptıkları araştırmalarda sağ ve sol elini kullananlar arasında önemli farklılıklara rastladıklarını kaydeden Prof. Dr. Kutlu, bu farkın meslek seçiminde etkili olduğunu söyledi.

Beynin sağ ve sol kısımlarının farklı işlevlerinin olduğunu kaydeden Prof. Dr. Necip Kutlu, el yazısının beyindeki farklılıkları gösterdiğini ifade etti. Kutlu, "Sol kısımla konuşuruz, işitiriz. Sağ kısımda ise uzaysal ve geometrik zeka, duygular, zevkler, titizlik, içedoğuş gibi özellikler gelişkindir. İki kısmın harmanlanması ise bizim davranışlarımızı oluşturur. Bunun en büyük belirtisi ise yazı yazma yeteneğimizdir. Beyinde büyük bir alan kaplamıştır. Sağ kısmı iyi gelişmiş insanlar sol eli ile yazarlar. Sol kısmı gelişmiş kişiler insanlar ise sağ eli yazar" dedi.

Prof. Dr. Kutlu, sağ ve sol elini kullanan kişilerin başarılı olabileceği mesleklerle ilgili bilgi verdi. Sağ elini kullananların sosyal ve iletişim becerilerinin gelişmiş olduğunu kaydeden Kutlu, iletişim alanında çok başarılı olabileceklerini açıkladı. Kutlu, "Sağ elini kullananların konuşma yeteneği de çok gelişmiştir. Sosyaldir, iletişimi iyidir, insan ilişkileri mükemmeldir. İyi bir öğretmen olurlar. Solaklar iyi konuşamazlar. Hitap yeteneği çok gelişmiş değildir. Sol elini kullananlar ise genelde iyi bir mühendis, mimar, makine mühendisi, gelecek için iyi bir tasarımcı olabilirler. Ama tabiki bunların hepsi artı eğitimle birlikte olur. Kişide bu yetenekler vardır ancak eğitimle birlikte daha da gelişir. Solaklar daha depresif, kötümserdir ve bireysel hareket ederler. Solakların dünya bakışı daha farklıdır. Sayısal beynin sağ kısmının yeteneğidir, bir başka ifade ile mühendis kafasıdır. Muhakeme yapar, plan proje çizer, çizgileri hatları iyidir. Bir çocuğun çizgisi iyiyse iyi eğitim verirseniz mühendis mimar olabilir. Ama eğitim vermezseniz yine çizer ama kare çizer, dikdörtgen çizer. Eğitim verirseniz yolları çizen mühendis olur" diye konuştu.

İKİ ELİNİ KULLANANLAR BİRÇOK ALANDA YETENEKLİ

Merkezde yaptıkları araştırmalarda psikologlarla birlikte çalıştıklarını söyleyen Prof. Dr. Kutlu, bazı özelliklerin ise bilimsel izahının henüz yapılmadığını söyledi. Kutlu, "Solaklar genelde birinci ve üçüncü çocuklar olur. Ancak bunun bilimsel bir izahı henüz yapılamamıştır. İkinci çocuk olduğunu söyleyenlerin çoğunda daha öncesinde bir düşük vakası yaşanmıştır" dedi. İki elini birlikte kullananların ise birçok yeteneğinin gelişmiş olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kutlu, "Bunlar deha olurlar. Bu adamlar her şeyi yapabilirler. Ama beyinde alan çok daralır. Eğer iki tarafta çalışırsa birçok alanda bilgi sahibi olabilir ama hiçbirine tam olarak derinleşemezler. İyi bir eğitim ve yönlendirmeyle çok başarılı kişiler olabilirler" diye konuştu.

75 YAŞ ÜZERİNDE HİÇBİR SOLAĞA RASTLAMADI

Yaptığı bir araştırmadan da bahseden Prof.Dr. Necip Kutlu, sağ ve sol elini kullanan kişilerin yaşam süresi ile ilgili araştırma yaptıklarını söyledi. İlk olarak 3 bin kişi, ardından da 5 bin kişi ile görüştüklerini, ancak yaptıkları araştırmada 75 yaş üzerinde hiçbir solağa rastlamadıklarını kaydetti.

Prof. Dr. Kutlu, Türkiye'nin birçok ilinde bu araştırmayı yaptıklarını vurgulayıp, "75 yaş üzerinde hiçbir solağa rastlamadık. Erken ölüyorlar. Toplumda sol elini kullananların oranı yüzde 4 civarında. Az olması etkili. Ayrıca solakların bağışıklık sistemi biraz daha zayıf. Toplum sağ üzerine kurulmuş. Solak bir cerrahı düşünün onun bütün aletleri kendine hastır. Caddelerdeki yaşam tarzı hep sağlakların üzerine kurulmuştur. Merdiven tutacakları bile sağ kısımdadır. İlk 3 bin kişi üzerinde çalıştık daha sonra 5 bin kişiyi araştırdık. Şimdi de 10 bin kişide araştırma yapacağız" diye konuştu.

DHA