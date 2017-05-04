Kumluca'da 160 ton bal üretimi bekleniyor

ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'ne kışı geçirmek için gelen 100'ün üzerinde arı yetiştiricisi bahar hasadının ardından göç edecek. Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan, ilçede bu yıl 160 ton rekolte beklediklerini söyledi.

Kış mevsimini rahat geçirmek için Kumluca'ya gelen arıcılar, bahar hasadını yaptıktan sonra yurdun değişik bölgelerine göç etmeye başlayacak. Arıcıları ziyaret eden Kumluca Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan, '101 arıcı kış mevsimini rahat atlatmak için ilçemize geldi. Bu mevsimde göç etmeye başlıyor. Bu arıcıların 9 bin 559 kovanı var. Bu mevsimde narenciye balı üretmekteler. Bu yıl geçen yıla göre iyi geçti. 2016 yılında ilçemizde 120 ton bal üretilirken, 2017 yılında 160 ton rekolte beklemekteyiz' dedi.

Ordu'dan Kumluca'ya gelen arı yetiştiricisi Arslan Ural, 'Kışlamak için Kumluca en uygun yer. Şu anda narenciye çiçeği balı alıyoruz. Kış boyunca arılarımızı geliştirdik. Yakın bir zamanda Güneydoğu Bölgesi'ne göç edeceğiz. Kumluca'ya her yıl kasım ayında gelip mayıs ayının ilk haftasında göç ediyoruz. Her yıl aynı rekolte olmuyor. Bir yıl iyi, bir yıl kötü oluyor. Bu yıl iyi bir yıl oldu. Arılarımızı ölmekten kurtardık' diye konuştu.

Kumlucalı Hidayet Gökçe de 100'ün üzerinde arıcının kışlamak için Kumluca'ya geldiğini ve burada kır çiçekleri, seralar, portakal çiçeğiyle iç içe yaşam sürdüklerini kaydetti.

DHA