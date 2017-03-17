Kumluca'da 8 ev heyelandan yıkıldı

ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde toprak kayması nedeniyle 8 ev yıkılırken, 8 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Kumluca'ya bağlı Büyükalan Mahallesi'nde birkaç gündür devam eden toprak kayması 8 evin yıkılmasına neden oldu. Bölgedeki 8 ev ise tedbir amacıyla boşaltıldı. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Kemer Belediyesi evleri zarar görenlere çadır gönderdi. Evleri zarar görenler enkazdaki eşyaları çıkarmaya çalıştı.

Kumluca Kaymakamı Polat Kara bölgeye giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Belediye Başkanı Ak Partili Hüsamettin Çetinkaya da heyelandan zarar görenlere gerekli yardımın yapıldığını ve ekiplerin bölgeye sevk edildiğini kaydetti. Yaşanan olayda can kaybı olmadığını anlatan Çetinkaya, bundan sonraki süreçte heyelanın durmasının bekleneceğini aktardı.

Bölgede inceleme yapan uzmanlar, toprak kaymasının aşırı yağıştan kaynaklandığını söyledi.

DHA