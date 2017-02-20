Kumluca'da silahlı kavga: 1 yaralı

ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde tartışan 2 kardeş, 39 yaşındaki Mahmut Çakmak'ı pompalı tüfekle ağır yaraladı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Eski Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Çakmak ile daha önce aralarında husumet bulunan O.M.G. ve M.G. kardeşler, Orman Yolu Sokak'ta karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. G. kardeşlerden biri olay yerine geldikleri 07 ANY 27 plakalı araçtan aldığı pompalı tüfekle Mahmut Çakmak'a iki el ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanan Çakmak yere yığılırken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen polis, O.M.G. ve M.G.'yi yakalayıp gözaltına aldı. G. kardeşlerin olayda kullandığı tüfek de ele geçirilirken, olay yerinde bir de bıçak bulundu. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmut Çakmak'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hayati tehlikesi olan Mahmut Çakmak, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

DHA