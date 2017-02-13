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Kahramanmaraş Haberi: Kurada aynı isim 2 kere çıktı ortalık karıştı (2)

Kurada aynı isim 2 kere çıktı ortalık karıştı (2)
19:3513 Şubat 2017
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Kurada aynı isim 2 kere çıktı ortalık karıştı (2)
Kurada aynı isim 2 kere çıktı ortalık karıştı (2)

BULUT: NOTERLE KONUŞTUKTAN SONRA YEDEK LİSTEYİ ÇEKTİRDİK
Kahramanmaraş'ta tepki çeken ve iptal edilen kura çekimiyle ilgili bir açıklama yapan Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanı Murat Bulut, ilk yaptığı açıklamanın ardından farklı bir açıklama yapmasının nedeninin noter ile yaptığı görüşme olduğunu söyledi. Bulut, şunları söyledi:
"Eski usul çekiliş yapılacağını açıklayıp kürsüden indikten sonra noterle görüştüm. Noter de bana teknik bir hata olduğunu ve bu hatanın düzeltilebileceğini o nedenle de kurayı tamamlayabileceğimi söyledi. Bunun üzerine ben de tekrar kürsüye çıkıp yedek listenin çekimini yaptıktan sonra kuranın tamamlandığını açıkladım. Çünkü burada isimleri belirleyecek olan kesinlikle idare değil noterdir ve bizim notere müdahale etmemiz de mümkün değildir."

DHA

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