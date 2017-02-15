Kuran kursu öğretmeninden 'hakaret' şikayeti

ANTALYA'da, Kepez Müftülüğü'ne bağlı kız kuran kursu öğretmeni Nurcihan D., alışveriş yaptığı pet-shop’ta, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Mehmet Y.'den şikayetçi oldu.

Kepez İlçesi Yeni Mahalle'de Aliya İzzetbegoviç Caddesi'nde bir pet-shop'a kendisine mama almak için giden Kuran Kursu öğretmeni Nurcihan D., daha önceden tanıdığı işyeri sahibiyle referandum sürecine ilişkin sohbet etti. Bu sırada yan tarafta bulunan ödeme merkezi işletmecisi Mehmet Y. gelerek, bir süre konuşmaları dinledi. Mehmet Y., iddiaya göre işyerindekilere dönüp, "Şimdi bu kadına bakın. Son derece dindar bir görünümü var. Bunu araştırsanız, dini vecibelerinin hiçbirini yerine getirmiyordur" dedi.

Nurcihan D. ise "Ben sizi ilk defa görüyorum. Bu konunun sizinle alakası yok" diye tepki gösterdi. Bir süre devam eden tartışma sonunda Kepez Polis Merkezi'ne giden Nurcihan D., Mehmet Y.'nin kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayette bulundu.

Polis tarafından gözaltına alınan Mehmet Y., ifadesinde, "Ben böyle bir şey söylemedim. İddialar doğru değildir, kimseye hakaret etmedim" dedi. Mehmet Y., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayı haber alan Antalya Valisi Münir Karaloğlu da cep telefonuyla Nurcihan D.'ye ulaşarak 'geçmiş olsun' dedi.

DHA