Kuran kursu öğretmenine 'hakaret'e gözaltı

ANTALYA'da, Kepez Müftülüğü'ne bağlı kız Kuran kursu öğretmeni Nurcihan D.'ye alışveriş yaptığı pet-shop’ta hakaret ettiği iddiasıyla dün gece gözaltına alınan Mehmet Y., adliyeye sevk edildi.

Kepez İlçesi Yeni Mahalle'de Aliya İzzetbegoviç Caddesi'nde dün öğle saatlerinde bir pet-shop'a kedisine mama almak için giden Kuran kursu öğretmeni Nurcihan D., daha önceden tanıdığı işyeri sahibiyle referandum sürecine ilişkin sohbet etti. Bu sırada yan tarafta bulunan ödeme merkezi işletmecisi Mehmet Y. gelerek, bir süre konuşmaları dinledi. Mehmet Y., iddiaya göre işyerindekilere dönüp, "Şimdi bu kadına bakın. Son derece dindar bir görünümü var. Bunu araştırsanız, dini vecibelerinin hiçbirini yerine getirmiyordur" dedi.

Nurcihan D. ise "Ben sizi ilk defa görüyorum. Bu konunun sizinle alakası yok" diye tepki gösterdi. Bir süre devam eden tartışma sonunda Kepez Polis Merkezi'ne giden Nurcihan D., Mehmet Y.'nin kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayette bulundu.

ÖNCE BIRAKILDI SONRA YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan Mehmet Y., ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Evine giden Mehmet Y., dün gece cumhuriyet savcılığının talebi üzerine yeniden gözaltına alındı. Kepez Polis Merkezi'ne getirilen Mehmet Y, ifadesinde "Ben böyle bir şey söylemedim. İddialar doğru değildir, kimseye hakaret etmedim" dedi.

"BİRİLERİ GÖZALTINA ALINMAMI İSTEMİŞ"

İşlemlerinin ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Y., adliyeye sevk edildi. Mehmet Y. adliye girişinde gazetecilerin soruları üzerine, "Ben kimseye hakaret etmedim. Kimseye bir şey söylemedim. Birileri gözaltına alınmamı istemiş" diye cevap verdi.

DHA