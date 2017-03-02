Küresel gelişmelerin etkisiyle dolar 3.67 liranın üzerinde (2)

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmalarıyla küresel piyasalarda güç kazanan dolar, olası Rakka operasyonuna Türkiye'nin katılma olasılığının da etkisiyle 3.67 lirayı geçti.

Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle 3.67 lirayı da aşan dolar 3.6775 liraya kadar yükselirken, yeni güne 3.85 – 3.86 lira aralığında başlayan euro da 3.8745 liraya çıktı.

Küresel piyasalarda faaliyet gösteren birçok aracı kurumun analist ve ekonomistleri ile işlemcilerinin öngörülerinden derlenen verilere göre, Fed’in bu ay faiz artırma olasılığı yüzde 75-85 düzeyine kadar yükseldi.

Piyasa analistlerine göre, TÜrkiye'nin "IŞİD'in fiili başkenti" olarak bilinen Rakka'nın kurtarılmasında Türkiye'nin alacağı rolün tartışılması, piyasalardaki risk algısını yükseltmesi, lirayı dolar ve euro gibi güçlü paralar karşısında zayıflatıyor.

ABD Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) düzenlenen günlük basın toplantısına, Bağdat’tan telekonferans aracılığıyla katılan IŞİD’e karşı yürütülen Doğal Kararlılık Operasyonu Birleşik Ortak Görev Gücü Komutanı Korgeneral Stephen Townsend, Rakka’yı IŞİD’in elinden geri almaya yönelik operasyonlara YPG’li savaşçıların da katılacağını belirtti.

Townsend, Rakka'nın kurtarılmasına Türkiye'nin katılımı konusunda da, "Türkler'in Rakka'nın kurtarılmasında nasıl rol oynayabilecekleri konusunda görüşmeler yapıyoruz; bu operasyona katılım sayılarının ne olabileceğini şimdilik bilmiyorum" dedi.

Trump'ın hafta başında Kongre'de yaptığı ilk konuşmasında, ABD şirketlerine uygulanan vergi oranlarını düşüreceklerini, orta sınıfa vergi kolaylığı getireceklerini söylemesi, doları güçlendirdi.

Konuşmasında, Amerikan şirketlerinin ülke dışında yatırım yapmalarını zorlaştıracak kararlar alacaklarına değinen Trump, yakında şirketlere ve orta sınıfa yönelik vergi affını açıklayacaklarını belirtti. Trump, "Amerikan malı satın alıp, Amerikalılara iş vereceğiz" dedi ve ekledi:

Fed yetkililerinden New York Fed Başkanı William Dudley de, hafta başında Türkiye piyasalarının kapanışı ardından para politikasını sıkılaştırma gerektiren koşulların "çok daha ikna edici" hale geldiğini söylemişti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard da Harvard Üniversitesinde yaptığı sunumda, faiz artırımı için gerekli koşulların oluştuğunu belirterek, "İlerlemenin süreceği varsayılırsa yakın zamanda faiz artırarak kademeli yola devam etmek uygun olacak" dedi.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan da, ABD ekonomisindeki büyümeyi sürdürmek için faizleri artırmaktan yana olduğunu ve ekonominin yüksek faiz için yeterince güçlü olduğunu söyledi ve "Faizleri artırdığımız süreç tarihi olarak alışık oduğumuzdan çok daha kademeli olacak" dedi.