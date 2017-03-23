'Kurt Kapanı 2' Atatürk Havalimanı'nda başladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 2 bin polisin katılımıyla başlatılan 'Kurtkapanı 2' adı verilen denetimin Atatürk Havalimanı’ndaki uygulaması İç Hatlar Geliş katında başladı.

Terörle Mücadele, Uyuşturucu ile Mücadele, Bomba İmha, Asayiş, Trafik, Havacılık ve Deniz Liman Şube Müdürlüklerinden polislerin katıldığı denetim başta Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'nin bulunduğu Avrupa yakasındaki ilçelerde belirlenen noktalarda yapılıyor. Denetim yapılan yerlerden birisi de Atatürk Havalimanı oldu. Polis,İç Hatlar Geliş Terminali çıkışında İstanbul'a gelen yolcuların üst aramasını yaptıktan sonra kimlik bilgilerini kontrol ediyor.Atatürk Havalimanı'nın araç giriş noktasında yapılan araç aramaların yanı sıra ayrıca İç Hatlar Terminali Geliş Katı'nda da araçlar durdurularak aranıyor. Trafik polisleri de eksik evrakları bulunan araçlara da cezai işlem uyguladı.

Kişilerin GBT kayıtlarına da bakılarak aranmasının olup olmadığı kontrol ediliyor. Uygulama saat 12:00'de başlarken saat 15:00'e kadar devam edecek.



DHA