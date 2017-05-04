'Kurt kapanı 3' operasyonu'nun bilançosu ortaya çıktı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bin 500 polisin katılımıyla Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Sarıyer ve Kağıthane'de 'Kurtkapanı 3' adı verilen denetimler gerçekleştirildi. Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın yönettiği denetimler saat 14.00 ile 16.00 arasında yapıldı. Denetimlere Özel Harekat polisleri, polis helikopteri ve deniz polisi ekipleri destek verdi. Beşiktaş'ta bulunan vapur iskeleleri, ilçelerde bulunan metro istasyonları ve meydanlar olmak üzere birçok noktada polis ekipleri inceleme yaptı.



Denetimlerde, 6 bin 427 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulanarak aranması bulunan 30 kişi yakalandı. 7 kişide ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 7 kişi hakkında da idari para cezası kesildi. Denetlemeler sırasında bin 956 araç sorgulanıp, 125 araca yasal işlem yapılarak 30 bin 325 lira para cezası kesildi.

ANADOLU YAKASINDA OKUL ÇEVRELERİNDE YAPILAN ASAYİŞ DENETİMLERİNİN BİLANÇOSU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından Anadolu Yakası'nda bulunan 13 ilçede 60 okulun çevresinde saat 16.00 ile 17.30 arasında asayiş denetimi yapıldı. Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın yönettiği denetimde 400 polis memurundan oluşan 130 ekip katıldı. Denetimlerde şüpheli görülen 2 bin 592 kişi Genel Bilgi Tarama (GBT) sisteminde sorgulaması yapılarak aranması bulunan 4 kişi yakalandı. Ekiplerin şüpheli gördüğü 614 araç incelenerek, 4 araca işlem yapıldı.



DHA