Kurtarılan yavru köpekler sahibine teslim edildi

Beykoz'da düştükleri sondaj kuyusundan kurtarılarak veterinere götürülen 2 yavru köpek tedavisinin ardından sahibine teslim edildi. Büyük sevinç yaşayan Nuriye Yener, "Çok şükür kavuştum onlara" dedi.

"40 METRE DERİNLİĞİNDEKİ KUYUYA DÜŞTÜLER"

İstanbul Beykoz'da kapatılmayan 40 metre derinliğinde ve yaklaşık 20 cm genişliğinde su çıkarmak için açılan sondaj kuyusuna düşen 2 yavru köpek İtfaiye ve belediye tarafından kurtarıldı. Yarı baygın halde kurtarılarak olay yerinde ilk müdahalesi yapılan köpekler zabıta ekipleri tarafından özel bir veteriner kliniğine götürüldü. Burada klinik sahibi Alper Altuğ, köpeklere serum verdi. Köpekler battaniyeye sarılı halde sıcak su torbaları ile ısıtıldı. Kendilerine gelen yavrulara mama verildi.

"YAVRU KÖPEKLERİN DURUMU İYİ"

Veteriner Altuğ, "Birisi kurtuldu, diğerinin durumu kritik. Geldiklerinde hipotermiğe girmişlerdi. Vücut ısılarını yükselttik. Serum verdik, sıcak su torbaları ile ısıtıyoruz. Yoğun bakım kabinine koyulmaları gerekiyor. Bence ikisi de yaşar" ifadelerini kullandı.

"KÖPEKLERİN SAHİBİ ÇOK SEVİNDİ"

Yavru köpekler daha sonra büyükşehir belediyesine bağlı ekipler tarafından sahibi Nuriye Yener'e teslim edildi.

Yener, köpeklerini alırken büyük sevinç yaşadı. Yavru köpeklere sarılan Nuriye Yener, saatlerdir yemek yemediğini ve üzüldüğünü söyledi. Sokaktan alıp köpekleri beslediğini belirten Yener, "Köpeklere iki yıldır bakıyorum. 8 yavru doğdu. 40 günlükler. İkisi kuyuya düşmüştü. İtfaiye kurtardı. Çok şükür kavuştum onlara" dedi. Yener, kurtarılan köpekleri battaniyeye sararak evine götürdü.



DHA