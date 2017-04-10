Kurtlar Vadisi oyuncularından emniyet müdürüne ziyaret

KURTLAR Vadisi Pusu dizisinin 3 oyuncusu, Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'yı makamında ziyaret etti. 'Güllü' olarak bilinen Erhan Ufak ile şakalaşan Uzunkaya, 'Gülsüz çıkmışsın. Biz oraya bir gül takalım' dedi.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşun 172'nci yıl dönümü nedeniyle Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne ziyarette bulunan Pana Film oyuncuları Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak ve Ertuğrul Şakar, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ile sohbet etti. Oyuncuları kapıda karşılayan Uzunkaya, 'Güllü' olarak bilinen Erhan Ufak'a, 'Biz seni Güllü olarak biliyoruz. Neden gülünü takmadın' dedikten sonra personeline getirdiği gülü Erhan Ufak'ın ceketinin yaka cebine taktı.

Bir süre Uzunkaya ile sohbet eden oyuncular, daha sonra emniyet müdürlüğünden ayrıldı. Oyunculara vatandaşlar ve polisler büyük ilgi gösterdi.

DHA