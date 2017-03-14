Kurtulmuş: (Adalet Divanı'nda alınan başörtüsü kararı) Yüz karası bir karardır kabul edilemez

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK'te gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Adalet Divanı'nda alınan başörtüsü kararına ilişkin Kurtulmuş, "Bu kabul edilemez bir karardır. Avrupa'nın hiç bir standartı ile bağdaşmaz. İnsani hiç bir değer ile bağdaşmaz. İnanç özgürlüğü ile bağdaşmaz. Bunun kabul edilmesi mümkün değil. Yüz karası bir karardır. İslam karşıtlığının tezahüründen biridir. Üretilmiş olan Müslümanlık'tan korkunun tezahürlerinden birisidir. Alınan karar, Avrupa değerlerinin köküne kibrit suyu ekiyorlar bu kararla. Sırf başörtüsü taktığı için işten çıkarılabilir artık. Böyle bir durumun zemini oluşturulmaya çalışılıyor. İnşallah uygulanmaz, inşallah sadece kuru bir karar olarak kalır. Kim insanların inançlarına müdahale ederse kendileri zarar göreceğini bir müddet sonra anlarlar. Türkiye'nin resmi olarak değil ama bireysel olarak başvurular olabilir. Türkiye bütün mağduriyetlerin arkasında durur. Hukuk desteği verilebilir" diye konuştu.

DHA