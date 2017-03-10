Kurtulmuş: Amerika ve Rusya 3 5 bin PYD militanını mı tercih edecek, Türkiye Devletini mi (2)

'DEMİREL, ÇİLLER KADIN OLMASA ONU CAMDAN ATARDIM, DEMİŞ'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, valilik ve Ak Parti ziyaretinin ardından Nene Hatun Kültür Merkezi'nde Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ve muhtarlar ile istişare toplantısına katıldı. Eşi Sevgi Kurtulmuş'un da yer aldığı toplantıda konuşan Kurtulmuş referandumda niçin 'evet' denilmesini gerektiğini anlattı. Geçmiş hükümetlerden örnekler veren Kurtulmuş şunları söyledi:

"Çift başlı olan bir sopayı istediğiniz kadar toprağa sokmaya çalışın sokamazsınız. Kuvveti biri o tarafa götürür, biri bu tarafa götürür. Yönetim de öyledir. Yönetimde çift başlılık olursa baba oğul olsa, abi kardeş olsa aralarındaki tartışma kaçınılmazdır. Türkiye'nin yakın tarihindeki bu çatışmalarından birkaç örnek vereceğim. Sayın Korutürk ile Demir arasındaki tartışma. Birisi Cumhurbaşkanı birisi başbakan. Birisi diyorki felanca genelkurmay başkanı olsun, öteki diyorki filanca genelkurbay başkanı olsun, anlaşamışıyorlar. Sonra diyorlarki seninki de olmasın, benimki de olmasın, kimi getiriyorlar Kenan Evren Paşa'yı getiriyorlar. Kenan Evren de paşa paşa darbenin taşlarını, yolun taşlarını döşemeye devam ediyor. Eğer orada yönetimde çift başlılık olmasa, bir başka birisi genelkurmay başkanı olsa belki 12 Eylül'ün yolunun taşları döşenmiş olmayacaktı. 1994 Cumhurbaşkanı Demirel, Başbakan Demirel'in kolundan tutup getirdiği, başbakanlık koltuğuna oturttuğu Tansu Çiller. Öyle mi Tansu Çiller'in siyasi gücü var mıydı, yoktu. Yine krizin nedeni senin adamım mı, benim adam mı güç mücadelesi. Bu mücadelelerin sonucunda maalesef Türkiye en büyük ekonomik sıkıntılarından birini yaşamış Türk lirası dolara karşı yüzde yüz değer kaybetmiş, Türkiye ekonomisi allah bullak olmuştur. Hatta Süleyman Bey'in Tansu Çiller için şöyle dediği söylenir; Ya şu Tansu Hanım kadın olmasaydı onu camdan aşağı atarım demiş. O kadar aralarındaki anlaşmazlık, sürtüşme ayyuka çıkmış."

15 Temmuz darbe girişimi sürecinede de değinen Numan Kurtulmuş, "12 Eylül'de olduğu gibi, bizim çocuklar darbe yaptı diye resmi nota da yazıyor. Kriptolu haberleşmede Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Washington'a kripto çekiyor 'merak etmeyin, bizim çocuklar darbe yaptı', birileri arkadan itiyor. Şimdi bir daha birilerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kullarak, kışkırtarak darbe yapmasına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisindeki darbe heveslisi bir avuç çapulcunun da buna teşkil olmasına müsade etmeyeceğiz" dedi.

DHA