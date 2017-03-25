Kurtulmuş: Bütün terör örgütlerine ‘hayır’ demek için ‘evet’ diyoruz

BAŞBAKAN Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 16 Nisan referandumunda sandıkları patlatacaklarını, milletin de yükselen bir şekilde ‘evet’ demeye devam ettiğini belirterek, “Bütün terör örgütlerine ‘hayır’ demek için 16 Nisan’da ‘evet’ diyoruz” dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, özel uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na geldi. Buradan karayoluyla Gölköy İlçesi’ne giden Numan Kurtulmuş, Gölköy Meydanı’nda vatandaşlara seslenerek, 16 Nisan referandumunda ‘evet’ için destek istedi.

FETÖ ve terörle mücadeleyi sürdüreceklerini de anlatan Numan Kurtulmuş, Avrupa ülkelerini eleştirdi. Türkiye’nin politikacılarının Avrupa ülkelerinde Türk vatandaşlarla buluşmasının engellendiğini belirten Kurtulmuş, “Almanya’nın istihbarat başkanı, biz diyor; ’15 Temmuz’u FETÖ’nün yaptığına ikna olmadık’. Arkadaş, FETÖ’nün yaptığına ikna olman için 250 yurttaşımızın şehit olması yetmedi, 250 bin yurttaşımız mı şehit olsaydı Yine yetmedi, FETÖ’nün 4-5 adamı ‘biz FETÖ’cüyüz’ diyerek gidiyorlar Norveç’ten sığınma talep ediyorlar. 2-3 saatte adamlara siyasi sığınma veriyorlar. Şu tabloya bakar mısınız Burada da bitmedi. Türkiye’nin politikacılarını orada Türk vatandaşlarıyla buluşturmayanlar, maalesef gazetelerde de gördünüz PKK’nın teröristlerini, posterleriyle, pankartlarıyla hem de polis kordonunda, korumasında ‘Hayır’ kampanyası yapmasını müsaade ediyorlar” dedi.

ALLAH AŞKINA SİZE NE YA

PKK’nın üst düzey bir yöneticisinin ‘hayır’ için çalışın’ şeklinde bir televizyona röportaj verdiğini de hatırlatan Numan Kurtulmuş, “Şimdi yetmiyor, ismini vermeyeyim, PKK’nın üst düzey yöneticilerinden birisi bir televizyona röportaj verdi. 23 Mart’ta daha birkaç gün evvel. Dedi ki, ‘Eğer bu kampanyada, bu seçimlerde referandumda evet çıkarsa bu PKK’nın fiilen bitmesi anlamına gelir. Bütün gücünüzle ‘hayır’ için çalışın’ dedi. Allah aşkına size ne ya. Almanya, İsviçre, Hollanda, benim Gölköylü vatandaşım ‘evet’ derse sanane, ‘hayır’ derse sanane. Bunlar bu aziz milleti bir şeyden anlamaz zannediyorlar. Cümle alem Türkiye’ye kitlenmişler, ‘Aman ha ‘evet’ çıkmasın’ diyorlar. ‘Evet’ çıkarsa nolur Güçlü bir Türkiye olur. Türkiye ayaklarındaki prangalardan kurtulur. Türkiye yoluna koşar adımla devam eder. O’nun için 16 Nisan’da ne diyoruz ‘Evet’ diyoruz” şeklinde konuştu.

DARBELER TARİHİ TARİHE KARIŞIYOR

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle gelecek değişiklik ve yeniliklere de vurgu yapan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Şehirlerimizin hepsini dolaşıyoruz. Gördüğümüz şu; milletimiz yükselen bir şekilde ‘evet’ demeye devam ediyor. İnşallah 16 Nisan’da sandıklar patlayacaktır. Bu 18 maddeyle birlikte Türkiye’de darbeler tarihi tarihe karışıyor, tarihe gömülüyor. Yönetimde çift başlılığı önlemek için bu değişikliği yapıyoruz. Türkiye gibi 80 milyonluk nüfusa sahip bu kadar güçlü bir ülke 17 aylık hükümetlerle yürütülemez. Bunu ortadan kaldırmak için tam da şimdi Anayasa değişikliğine ihtiyacımız var. Ekonomik krizlere düşmemek, ekonomik bakımdan daha güçlü hale gelmek için bu değişikliğe ihtiyaç var. Şimdi seçim aksiyonu iki sandık var. Birisi Cumhurbaşkanı sandığı, diğeri milletvekili sandığı. Cumhurbaşkanı sandığında bu aziz millet kimi cumhurbaşkanı seçerse, yüzde 50 artı 1’le kimi cumhurbaşkanı seçerse sandıktan o çıkacak. Ertesi gün hükümetini kuracak. Hükümet kurmak için aylarca uğraşmak yok. ‘Hükümet kuramadık krizler oldu’ yok. Hükümetleri seçemedik yok. Millet Cumhurbaşkanını, Cumhurbaşkanı da hükümetleri seçecek. Böylece seçimin ertesi günü hızlı bir şekilde yürüyen, hükümet sistemine kavuşacağız. Ayrıca, milletvekilleri de sadece yasa yapacak, kanun yapacak. Milletvekili, hem milletvekili hem bakan olmayacak. Bakan olanın milletvekilliği düşecek” dedi.

DAHA ETKİN BİR SİYASET ORTAYA ÇIKACAK

Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte darbe tehdidinin de ortadan kalkacağını anlatan Numan Kurtulmuş, “Bu sistemde darbe yok, darbe tehdidi yok. Kirli siyaset pazarlıkları yok. Bu memlekette hükümet pazarlıklarının olduğu günler oldu. Bunların hepsi geride kalıyor. Şimdi yeni, güçlü ve karar alan, 5 yıldan 5 yıla hükümeti seçen ve 5 yıldan 5 yıla seçim olan bir Türkiye. Öyle kısa sürelerde seçim de yok, hükümetler de yok. Bütün terör örgütlerine ‘hayır’ demek için 16 Nisan’da ‘evet’ diyoruz. Ekonomik sıkıntıları geride bırakmak için, Türkiye’nin siyasi krizlerin içerisine düşmemesi için, geleceğimiz için, çocuklarımız için, torunlarımız için, güçlü ve büyük Türkiye için 16 Nisan’da ‘evet’ diyoruz. Öyle bu Avrupa’daki 72 düvel Türkiye’nin güçlü olmasını istemez. Onlar biliyorlar, bizi bilmeseler Osmanlı’yı, Selçuklu’yu biliyorlar. Ecdadımızın Avrupa kıtasına katkılarını biliyorlar. Onların istediği Türkiye şöyle bir Türkiye’dir; Tek ayak üstünde Avrupa’nın terbiye salonunda beklersek bizden iyisi yok. Sadece para değil, gavurlardan emir almayı da başarırsak, emir de alırsak bizden iyisi yok. Ama ne zaman ‘biz sizden para almıyoruz, IMF de sizin olsun. ‘İstiyorsanız IMF’ye borç verelim’ dediğimiz zaman bizden kötüsü yok. O’nun için o manşetleri atıyorlar. O’nun için Aile Bakanımızı arabasından çıkarmıyorlar. O’nun için maalesef köpekleriyle, atlarıyla halkımızın üstüne sürüyorlar, saldırıyorlar. Daha iyi yönetileceğiz, daha güçlü karar alacağız. Daha etkin bir siyaset ortaya çıkacak. Ve Allah’ın izniyle bu memlekette hep daha ileriye gideceğiz” ifadelerini kullandı.

KADIN FINDIK ÜRETİCİLERİ FINDIK FİYATINA ZAM İSTEDİ

Numan Kurtulmuş mitingin ardından meydandaki vatandaşlarla selamlaştı. Fındık üreticisi kadınlar, "Fındıklarımıza zam istiyoruz, biz boşuna çalışıyoruz” deyince, Numan Kurtulmuş da "eyvallah" dedi.

Numan Kurtulmuş daha sonra miting için Aybastı ilçesine hareket etti.

DHA