Kurtulmuş: El Bab'taki mücadele Türkiye'nin zaferi ile bitecektir (3)

'BU MADDE, DARBESAVAR BİR MADDEDİR'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Cihannüma Derneği tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Milli Seferberlik' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Eskişehir Valisi Azmi Çelik ile birlikte çok sayıda kişini izlediği konferansta, anayasa değişikliği konusunda görüşlerini aktaran Numan Kurtulmuş yeni düzenlemede fesih kelimesinin geçmediğini söyledi. Konuşmasında CHP'yi de eleştiren Kurtulmuş şöyle dedi:

"Şimdi fesih diye bir şey söylüyorlar. Teklifin hiçbir yerinde fesih kelimesi yoktur. Olan da fesih değildir. Şimdi diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu, 'Efendim bir sabah kalkar, kafası bozulursa cumhurbaşkanı Meclis'i fesheder.' Yok böyle bir şey. Kusura bakmayın Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar hiç cumhurbaşkanlığı koltuğunda Cumhuriyet Halk Partili birisini oturacağını düşünmüyorlar. Millet de zaten vermeyecek, onu da biliyorlar. Ondan sonra şöyle olacak zannediyorlar; bir sabah kalkar, kafası bozulur, cumhurbaşkanı Meclisi yenileme kararı alır. Devlet işi boş laf üretme yeri değildir. Devlet işi, ciddi bir iştir. Hiçbir cumhurbaşkanı, çok zor şartlar ortaya çıkmadığı sürece Meclisin yenilenmesini istemez. Hiçbir Meclis, siyaseten bir kilitlenme durumu olmadığı sürece, Meclisin yenilenmesini istemez. Kaldı ki cumhurbaşkanı 'Haydi Meclis seçimlerini yeniliyoruz' dediği zaman, kendi cumhurbaşkanlığı da yenileniyor. Hiçbir seçim de garanti değil. Hadi diyelim, ikinci döneminde böyle bir kriz ortaya çıktı, bir daha ömür boyu cumhurbaşkanı seçilemiyor, siyaset bitiyor. Şimdi affedersiniz 'bekara karı boşamak kolay' diye bir laf söyleniyor. Cumhuriyet Halk Partililer biraz da meseleye böyle bakıyorlar. Hiçbir zaman, hiçbir cumhurbaşkanı böyle davranmaz, bu siyasetin doğasına aykırı. Bu madde, darbesavar bir maddedir. Bu madde, darbecilere fırsat vermeyen bir maddedir."

'TÜRKİYE AYAKLARINDAKİ PRANGALARDAN KURTULMUŞ OLACAK'

Numan Kurtulmuş yeni sistemin kuvvetler ayrımı sistemini ortaya çıkaracağını da savunarak böylece yasama organının asli fonksiyonuna döneceğini söyledi. Kurtuluşmuş konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye Büyük Milet Meclisi, yürütmeden tamamen bağımsız olarak yasa yapacak. Herhalde bir araştırma yapılsa, Türkiye Büyük Milet Meclisi'nde son 20 yılda çıkarılan yasalara baksanız, bunun yüzde 80'i, yüzde 90'ı hükümet tasarısı olarak gelen yasalardır. Yani hükümet ne istiyorsa, yani yürütme ne istiyorsa zaten bu yasalaşıyor. Bizse şimdi bunu tamamen ayırıyoruz. Hükümet ne istiyorsa değil, seçilmiş cumhurbaşkanı bile Meclisin çıkardığı yasalara aykırı olan kanun hükmünde kararname, yani yönetmelik çıkaramayacak. Meclis tamamıyla yasayı çıkaracak ve yürütmeyi yasama komisyonu dışına atacak. Kabineyi cumhurbaşkanı oluşacak, doğrudan ve kısa sürede hükümet kurulacak, bir güvenoyu alma zorunluluğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olmayacak, çünkü zaten millet seçerek sandıkta güvenoyunu doğrudan doğruya vermiş olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi yürütmeyi denetleyecek, yürütme organı olarak cumhurbaşkanı ve kabinesi parti kapatmalardan etkilenmeyecek. Bu da önemli bir meseledir. Ve önümüzdeki muhtemel anayasa değişikliğinde de parti kapatmaların tamamen imkansız hale gelmesini sağlayacak adımların atılması da mümkün olur. Bu cumhurbaşkanlığı sistemidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dolayısıyla daha güvenli, daha huzurlu bir Türkiye'ye kavuşacağız. Türkiye krizleri ve kaosları önleyecek bir sisteme kavuşacak, etkin bir şekilde yürütülecek ve inşallah Türkiye ayaklarındaki prangalardan kurtulmuş olacak. Bunun için 16 Nisan'da kararımız evet olacak."

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş konuşmasının ardından Ankara'ya hareket etti.

DHA