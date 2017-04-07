Kurtulmuş: Esad rejiminin cezalandırılmasıyla ilgili, ilgili bütün ülkelerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 'Esad rejiminin yaptığı insanlık suçunun yanına kar kalmaması lazım. Bunun açıkça cezalandırılması lazım. Esad rejiminin cezalandırılmasıyla ilgili, ilgili bütün ülkelerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz' dedi.

Numan Kurtulmuş, Esenler'de katıldığı 'Giyimkent Tekstilya Fuar Merkezi'nin açılışının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

'CEZALANDIRILMALI'

ABD'nin Suriye'ye gerçekleştirdiği hava saldırısına yönelik bir soru üzerinde konuşan Kurtulmuş, 'Esad rejiminin yaptığı insanlık suçunun yanına kar kalmaması lazım. Bunun açıkça cezalandırılması lazım. Esad rejiminin cezalandırılmasıyla ilgili, ilgili bütün ülkelerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz' dedi.

'HİÇ KİMSE MIRIN KIRIN ETMESİN'

Bir gazetecinin, 'Sayın Cumhurbaşkanı, 'Türkiye olarak bize ne düşüyorsa yapmaya hazırız' şeklinde açıklaması oldu. Şu aşamada bu cümle ne ifade ediyor' şeklindeki sorusuna Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş şu şekilde yanıt verdi:

'Suriye'de kimyasal silahların kullanılmasıyla ilgili, uluslararası camianın ortak tavır ve tarz geliştirmesi lazım. Türkiye olarak Esad rejiminin kullandığı kimyasal silahlara karşı olduğumuz ifade ettik. Geçmiş dönemde Halepçe'de Saddam kimyasal silah kullandığında da herkes mırın kırın ederken buna en açık karşı çıkışı Türkiye ortaya koymuştu. Türkiye olarak bunun bir insanlık suçu olduğunu biliyoruz. Bugün de hiçkimse mırın kırın etmesin, siyaseten kendine mevzi kazandıracak sözler zaman kaybettirmesin. Bu insanlık suçunun cezalandırılması için herkes elini taşın altına koysun. Türkiye bu konuda hazır olduğunu, taşın altına elini koyabileceğini ifade etmiştir. '

DHA