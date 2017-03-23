Kurtulmuş: FETÖ'cü 5 askerin Türkiye'ye iadesini bekliyoruz (2)

CUMHURBAŞKANI HÜKÜMET SİSTEMİ'Nİ ANLATTI

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Samsat İlçesi'nde çadırlarda kalan vatandaşları ziyaret ettikten sonra Adıyaman'a geçerek burada sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Burada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlatan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Türkiye'de 1982 Anayasası'nın değişmesiyle ilgili talep, Anayasa'nın kabul edildiği ertesi günden itibaren başlamıştır, 1982'den itibaren başlamıştır. Zaten mevcut Anayasa 18 kez değiştirilerek tam yamalı bohçaya dönüşmüştür. Artık bu Anayasa bu milleti taşımıyor. Her Anayasa bir sistem getirir, bu sistem Türkiye'yi, bu kadar büyük meydan okumalarla karşı karşıya kalan, bu kadar fırsat ve imkanları olan bu ülkeyi, bu aziz milleti taşımıyor. Türkiye'de bu süre içinde siyasi yasaklarla, 12 Eylül 4 partinin liderini yasaklı hale getirdi mi, getirdi. 28 Şubat dönemin Başbakanı rahmetli Erbakan'ı ve ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yasaklı hale getirdi mi, getirdi. Türkiye'de siyasi yasaklar var. Türkiye'de kapatılan partiler var. Şu 67 yılda, 68 siyasi parti kapatılmış, siyasi idamlar var. Türkiye'de Başbakan darağacında asılmış, rahmetli Adnan Menderes. 12 Eylül'den sonra siyasi idamlara yapılmış. Böylesine ağır faturayı ödememizin temel nedeni, sistemin vesayetçi yapısıdır. Türkiye'de her şeyde bir hayır var."

Numan Kurtulmuş, daha sonra valiliği ziyaret edip Vali Abdullah Erin'den kente ilişkin bir süre brifing aldı.

DHA