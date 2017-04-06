Kurtulmuş: Gerektiği şekilde hareket ederek parti disiplinine gönderip partiden ihraç edersin

BAŞBAKAN Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Beykoz ve Pendik'te düzenlenen mini mitinglerde halka seslendi. Numan Kurtulmuş ilk olarak Beykoz Çubuklu'da konuştu. Buradan Pendik'e geçen Kurtulmuş, Pendik Meydanı'nda halka seslendi.

“KISKANMA NE OLUR, ÇALIŞ SENİN DE OLUR"

Numan Kurtulmuş konulmasında, “CHP'nin Sayın Genel Başkanı ve CHP'li arkadaşlar hiçbir şekilde bu memlekette halkın doğrudan oylarıyla cumhurbaşkanı seçilemeyeceklerine kendileri inanmış bir kere. Hep şöyle düşünüyor, 'ya Tayyip Erdoğan oturur burada, sonra da ona benzer birisi oturur'. Zihni öyle çalışıyor. Hatta baktı ki bu da tutmadı, ikinci dönemin son yılında cumhurbaşkanı isterse seçimleri yeniler bir beş yıl daha seçime götürürse… Böyle bir şey olur mu İkinci döneminin sonu, kimin cumhurbaşkanının. Canı sıkıldı, gitti seçime bir beş yıl daha seçildi. Böylesine ayak oyunu oynayacak bir cumhurbaşkanına bu millet oy verir mi Vallahi bilmiyor, milleti tanımıyor, millete itimat etmiyor. Kıskanma ne olur, çalış senin de olur. Niye hep kendilerinden birisinin cumhurbaşkanı seçilemeyeceğine inanıyorlar, niye öyle hareket ediyorlar, anlaşılır gibi bir şey değil" dedi.

Kurtulmuş, “Biz düzeltmekten bıktık bakalım son 9 gün daha hangi zırvalar gelecek onları göreceğiz" diye konuştu.

“GEREKTİĞİ ŞEKİLDE HAREKET EDEREK PARTİ DİSİPLİNİNE GÖNDERİP PARTİDEN İHRAÇ EDERSİN"

Kurtulmuş, “Hangi akılla, hangi vicdanla, hangi izanla siz dersiniz ki '16 Nisan'da 'evet' çıkarsa evet diyenleri denize dökeceğiz'. Haddini bil, aklını başına topla, ya adam gibi sus bir yerde otur ya da bu milletin karşısına böyle saçmalıklar çıkma. Sayın Kılıçdaroğlu sağ olsun iki gün evvel 'bu arkadaş yanlış söylemiştir' dedi. İyi de sen temenni etme noktasında değilsin, CHP'nin genel başkanı olarak bu zırvayı ve millete karşı bu haksızlığı yapmış olanı gerektiği şekilde hareket ederek parti disiplinine gönderip partiden ihraç edersin. Eğer bunu yapmıyorsan parti olarak, kurum olarak bu sözü tasvip ediyorsun anlamına gelir" dedi.



DHA