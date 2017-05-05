Kurtulmuş: İslam karşıtlığı Müslüman toplulukları arasında da yayılıyor (3)

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, eşi Sevgi Kurtulmuş ile birlikte Kastamonu Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katıldı. Rektör Prof. Dr. Seyit Aydın'ın konuşmasının ardından başlayan yağmur nedeniyle meydandaki öğrenciler ve aileleri zor anlar yaşadı. Ardından kürsüye çıkan Kurtulmuş, yağmur nedeniyle diğer konuşmaların iptal edildiğini kendisinin de kısa konuşacağını söyledi. Anne ve babaların çabalarını karşılıksız bırakmadıklarını ve mezun olmaya hak kazandıkları için öğrencileri tebrik eden Kurtulmuş, şunları söyledi:

'Bir çoğunuz ana kucağından genç yaşta ayrılarak buraya geldiniz. Bir kısmınız gurbette kaldınız, gurbetin zorluklarıyla okudunuz ve diplomanızı aldınız. Allah bu diplomanızı hayırlı etsin. Şimdi önünüzde 2 şey daha var. Diploma sahibi olduğunuz şimdi inşallah iyi bir iş sahibi olacaksınız. Hepiniz en güzel şekilde iş bulmanızı temenni ediyorum. Birde en iyi şekilde de eşler bulursunuz aile hayatınızı da en güzel şekilde kurarsınız. Bilmiyorum aranızda eş adaylarını bulmuş olanlarınız da vardır. Onlarında en kısa zamanda evlenmeyi Allah nasip etsin.'

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, konuşması ardından Kurtulmuş'a çeşitli hediyeler verdi. Ardından derece giren öğrencilere ödülleri verildi. Mezuniyet töreni, halk oyunları gösterisinin ardından sona erdi.

Gürkay GÜNDOĞANGürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)

DHA