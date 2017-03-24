Kurtulmuş: Kimse Türkiye'nin iç işlerine burnunu sokmasın (2)

CAMİ AÇILIŞINI YAPTI

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, işadamı Ahmet Şireci tarafından asri Mezarlık içerisine yaptırılan 3 bin kişi kapasiteli ve 3 minareli Hanifi Şireci Camisi'nin açılışına katıldı.

Vali Ali Yerlikaya, Ak Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, Ak Parti milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer, Abdulkadir Yüksel, CHP milletvekilleri Akif Ekici, Mehmet Gökdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyelerinin de katıldığı törende konuşan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, camilerin toplumsal hayatın merkezi olan yerler olduğunu söyledi. Kurtulmuş, camilerin sadece ibadet yeri olmadığının 15 Temmuz akşamı bir kez daha öğrendiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"İslam tarihinin başlangıcından bugüne kadar cami, insanları toplayan bir yerdir. Cami aynı zamanda Allah'a yönelilen, Allah'ın karşısında secdeye, rükuya varılan, acziyetimizin ikrar edildiği yerlerdir. Dolayısıyla camiyi sadece sembolik bir dini mekan olarak görmenin ötesinde caminin, medeniyetimizin hayatının merkezi olarak görmek çok daha doğru ve anlamlıdır. Camilerimizin hayatın merkezi olduğunu belki de unuttuğumuz o eski şeylerden birisi de 15 Temmuz akşamında hatırlamış olduk. 15 Temmuz akşamında o hain, kökü dışarıdaki cinayet çetesi, o eşkıya güruhunun başlattığı darbeye karşı vatandaşlarımız, sokaklara tankların karşısına göğüslerini açarak, yumruklarıyla uçaklara karşı durarak sokaklara çıktı. İşte vatandaşlarımıza o ruhu veren camilerimizden okunan salalardı, dualardı, ezanlardı, Fetih sureleriydi. Yeniden öğrendik ki camilerimiz sadece ibadet edilen bir yer değil. Cami, toplumsal hayatın merkezi olan bir yerdir. İşte camilerin bu kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Allah'tan başka kimseden korkmuyoruz, rükuya eğilmiyoruz, secdeye gitmiyoruz. Allah bu memleketi, İslam'ın hizmetkarı olan bu asil milleti kıyamete kadar Müslümanlığın bayraklarının olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından Kurtulmuş ve protokol üyeleri tarafından İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından yapılan duanın ardından açılışı yapılan camide cuma namazı kılındı.

DHA