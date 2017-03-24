Kurtulmuş: Kimse Türkiye'nin iç işlerine burnunu sokmasın (4)

ESNAFI DOLAŞTI, ÜNİVERSİTELİLERLE BULUŞTU

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Gaziantep'te, esnafı gezip, vatandaşlarla sohbet etti. Kurtulmuş, Nişantaşı Sokak'ta girdiği kafelerde vatandaşlardan referandum için 'evet' oyu istedi. Kurtulmuş'un gezisi sırasında bir polis memurunun, sırtında sinyal kesici ile güvenlik önlemi alması dikkat çekti.

Kurtulmuş, esnaf gezisinin ardından Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ü ziyaret etti. Bir süre makamda görüşen Kurtulmuş, ardından üniversitenin Mavera Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni Tartışalım' programına katıldı. Üniversite öğrencilerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlatan Kurtulmuş, "Yönetimde çift başlılığı ortadan kaldıracağız. Türkiye bu yönetimden çift başlılık meselesinden çok zaman kaybetti. Siyasi istikrarsızlıkların önlenmesi sağlanacak. Krizlerin, kaosların, vesayetin önlenmesi için değişikliğe ihtiyaç var" dedi.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

DHA