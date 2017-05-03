Kurtulmuş, Nevzat Yalçıntaş'ı anma programına katıldı

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversite'nde gerçekleştirilen “Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş'ı Anma ve Anlam' programına katıldı. Üniversitenin rektörlük binasında gerçekleştirilen programda konuşan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş ile anılarını anlattı.

Kurtulmuş, Yalçıntaş'ın siyasi hayatından da bahsederek şunları kaydetti:

'O zamanki Türkiye'nin siyasi şartları içerisinde Osmanlı'nın son döneminde ve Cumhuriyetin kuruluş dönemlerindeki fikri mücadelelerden üç temel siyasi akım vardı. Bunlardan birincisi mutlak manada batıcı olanlar, zihinlerini, gönüllerini batıya kiralamış, satmış olanlar. Bunlar bazen solcu, bazen sağcı olarak görülürler. Siyasette hangi yelpazede yer aldıklarının bir önemi yok. Zihinlerinin ve gönüllerinin batının karşısında kamaşmış olması önemli. İkincisi Türkiye'de İslami geleneği, milli siyaset çizgisini benimseyen İslami çizgi. Üçüncüsü ise Türkiye'de daha çok milliyetçi, daha çok ırkçı bir çizgide yer alan siyasi fikri çizgi. Nevzat Hocamız ve Sebahattin Zaim Hocamızın önemli katkılarından birisi de Türkiye siyasetinde bu iki çizgiyi birbirine yakınlaştırma gayretleridir. Milliyetçi kanatla, İslami kanadı birbirine yakınlaştırmak, birbirileri ile aralarındaki farklılıkları ortadan kaldırmaya, en azından en aza indirmeye çalışmak için çok gayret sarf ettiğini biliyoruz'

NEVZAT YALÇINTAŞ HAKKINDA

Nevzat Yalçıntaş 1933 yılında Ankara'da doğan Yalçıntaş 2016 yılında hayatını kaybetti. Yüksek Ticaret ve İktisat Okulu'nu bitirdi, Fransa Caen Üniversitesi'nde Doktora, İngiltere Londra Üniversitesi London School of Economics and Social Sciences'de Doçentlik Çalışmaları yaptı. DSİ ve DPT'de Yönetici, TRT Genel Müdürlüğü, Türkiye Gazetesi Başyazarlığı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyeliği, Tercüman Gazetesi Yazarlığı, 21., 22. Dönem İstanbul Milletvekilliği ile AGİTPA Türk Grubu Başkanlığı yaptı.





DHA