Kurtulmuş: Savaş ve terör cephesindekilerle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek

İstanbul Haberi: Kurtulmuş: Savaş ve terör cephesindekilerle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek

Kurtulmuş: Savaş ve terör cephesindekilerle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek

BAŞBAKAN Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul Ortaköy'deki gece kulübüne yönelik terör saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Oynanan oyunların farkındayız. Savaş ve terör cephesindekilerle mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen terör saldırısının ardından, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Kurtulmuş, "Üst üste terör saldırılarıyla Türkiye'nin birliğini, dirliğini, bölgedeki yeni barış perspektifini hedefleyenler başaramayacaktır. Oynanan oyunların farkındayız. Önümüzde iki taraf vardır: Biri barış ve insanlık cephesi, diğeri terör ve çatışma cephesi. Biz barış ve insanlık cephesinde yer almakta kararlıyız. Savaş ve terör cephesindekilerle mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir" açıklamasında bulundu.

DHA