Kurtulmuş, üniversite öğrencileriyle birlikte yemek yedi (3)

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NUMAN KURTULMUŞ BAFRA'DA KONUŞTU

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, partisinin Bafra İlçesi'nde düzenlediği 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve 28 Şubat' konulu konferansta konuştu. Anayasa değişikliği teklifinde Meclisin feshedilmesi gibi bir durumun olamdığını söyleyen Kurtulmuş, "CHP'li arkadaşlar diyor ki; 'öyle bir sistem getiriyorsunuz ki, bir gün cumhurbaşkanı kalkacak, diyecek ki Meclisi feshediyorum.' Şu anki anayasa değişikliği teklifinde Meclisin feshi gibi bir mesele yoktur. Cumhurbaşkanı ya da Meclis isterlerse, sistem kitlenirse, yani 104 sefer cumhurbaşkanı seçilebilmemesi olur mu Oldu mu, oldu. Bazı meselelerde Meclisin kitlendiği olur. Meclis ve cumhurbaşkanı hepsi aynı gün seçilerek görevlendirilen aynı kuruluş. Birisi yürütmeyi idare ediyor, birisi de yasamayı idare ediyor. Eğer siyasi kördüğüm olursa ne oluyor 12 Eylül, 12 Mart, 27 Mayıs oluyor ve 28 Şubat oluyor. İşte, bir daha birileri tanklarını, toplarını çıkarmasınlar diye siyasi kitlenmeleri olduğu anda ya Meclis ya da cumhurbaşkanı milleti seçime götürebiliyor. Şimdi CHP'liler şöyle düşünüyorlar. 'Nasılsa bizden birisi cumhurbaşkanlığına seçilemeyecek' diye inanıyorlar. Bunlardan birisi cumhurbaşkanı olur. Kafası bozulur, Meclisi fesheder. Hanım kardeşlerim kusura bakmasınlar 'Bekara karı boşamak kolaydır" dedi.

'ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE İHTİYAÇ VAR'

Anayasa değişikliğine ihtiyaç olduğunu söyleyen Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanı seçimi yenileyeceği zaman, kendisinin de cumhurbaşkanlığı düşüyor. İkinci dönemin sonunda ise siyasi hayatı bitiyor. Aslında bu madde, Türkiye'de krizlerin önünü kesen bir maddedir. Tek adamlığın önünü kesen bir maddedir. Bunlar bunu bilmedikleri için malesef yanlış şeyler söylüyor" diye konuştu. Numan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de vesayetçi sistemin sona ermesi için, Türkiye'de cumhurbaşkanları ve başbakanlar arasında ki, kurum ve kuruluşların arasındaki kavganın sona erdirilmesi için böylesine bir yönetim değişikliği ihtiyaç vardır. Türkiye'deki siyasi istikararın sağlanması için bir yönetim değişikliği ihtiyacı var. Tekrar söylüyorum, vesayetçi sistemin ortadan kaldırmak. Yönetimde çift başlılığa son vermek, siyasi istikararsızlığa son vermek ve ekonomik istikrarsızlıktan bu ülkeyi kurtarmak için aAnayasa değişikliğine ihtiyacımız var."

Numan Kurtulmuş, konuşmasının ardından ilçeden ayrılarak Samsun kent merkezine döndü.

DHA