Kurtulmuş, üniversite öğrencileriyle birlikte yemek yedi (4)

KURTULMUŞ, STK'LARLA BULUŞTU

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Samsun Valisi İbrahim Şahin'i makamlarında ziyaret etti. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, daha sonra Samsun sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile buluşma programına katıldı. Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda gerçekleştirilen programda Kurtulmuş, cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili konuştu. Mevcut sistemin hatalarından kurtulmak için böyle bir referanduma ihtiyaç olduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Çatışmacı ve vesayetçi bir yapıdan kurtulmak, yönetimde çift başlılıktan kurtulmak, siyasi istikrarsızlığın önlenmesi ve ekonomik istikrarsızlığın önlemesi için bir anayasa değişkliğine ihtiyaç vardı, onun için bu anayasa değişikliğini yapmak durumundayız. Şunu da parantez içerisinde söyleyeyim, hiçbir hükümet durduk yerde bir anayasa değişikliği meselesini gündeme getirip topluma kabul ettiremez. Gücü ne olursa olsun, parlementodaki etkisi ne olursa olsun, anayasa değişklik talepleri toplumda var olur, ondan sonra siyaseti şekillerdirir, siyaset o süreci yönetir. Ben kendimi bildim bileli etkin bir yönetim modeli bu memlekette konuşulmuştur. Hem üniversiteler tarafından, hem toplum tarafından, hem siyasetçiler tarafından konuşulmuştur. Geçmiş siyasetçilerin hemen tamamı Özal, Türkeş, Erbakan, Yazıcıoğlu ve Demirel. Demirel’de hayatının son döneminde hep başkanlık sisteminden etkin bir yürütme mekanizmasından bahsetmişlerdir. Çünkü hepsi siyasetin ağırlığından çektikleri için, tabiri caizse hepsi attan düştükleri için bu sistemin nasıl çalışmadığını iyi bilirler ve onun için bunları söylemişlerdir."

Daha etkin bir yönetime ihtiyaç olduğunu belirten Kurtulmuş, "Türkiye hele hele çevresi bu kadar ateş çemberine dönmüşken, hele hele Türkiye içeriden ve dışardan terör örgütleri vasıtasıyla köşeye sıkıştırılıyorken, hele hele içeride devleti neredeyse ele geçirmiş FETÖ denilen bir eşkıya çetesiyle mücadele ediyorken, daha etkin bir yönetime ihtiyacı vardır. Daha istikrarlı bir yönetime ihtiyacı vardır. Daha istikrarlı bir ekonomik sisteme ihtiyacı vardır ve yönetimde çiftbaşlılığın ortadan kaldırılması gerekiyor" dedi.

'MALUMUN İLANI GERÇEKLEŞİYOR'

Geçmiş dönemlerde cumhurbaşkanlığı yapan İsmet İnönü, Süleyman Demirel, Celal Bayar ve Turgut Özal'ın da partili olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "‘Efendim cumhurbaşkanı olunca parti ile irtibatları kalmadı’. İyi de insanların bir parti ile irtibatını attıkları bir imza değil, gönüllerindeki bağlılıkları belirler. Geçmiş dönemlerde de Türkiye partili cumhurbaşkanları yaşadı, ha bir de parti içerisinden gelmedikleri herhangi bir parti ile kuvvetli gönül bağı olan cumhurbaşkanlarımız vardı. Dolayısıyla şimdi eskilerin tabiriyle malumun ilanı gerçekleşiyor. Türkiye'de hele hele bir kampanya ile cumhurbaşkanı bundan sonra seçilecekse cumhurbaşkanının kampanya ile seçilmesi için bir partiye ihtiyaç var" diye konuştu.

BU MADDE, DARBESAVAR BİR MADDE

Muhalefetin yeni anayasada 'cumhurbaşakına Meclisi feshetme yetkisi veriliyor' eleştirilerine de yanıt veren Kurtulmuş şunları söyledi:

"Bir kere mevcut teklifin içerisinde fesih kelimesi yoktur. Cumhurbaşkını ya da TBMM eğer sistem kitlenirse yani gün olur 124 tur atarsınız herhangi bir konuda karar alamazsınız, ya da meclise herhangi bir şekilde, herhangi bir konuyu Cumhurbaşkanı geçiremez ya da Meclisle Cumhurbaşkanı kitlenir, böyle olursa kim çözecek sorunu. Eski Türkiye’nin alışkanlığında cevap çok basitti, asker çözecek. Asker tankı, topu, tüfeği çıkaracak ve çözecek. Öyle mi, öyleydi. 5 darbenin önemli gerekçelerinden birisi de sistem içerisindeki bu gerilimdir. Şimdi bu madde darbesavar bir madde. Bundan sonra hiç kimse siyasetteki kitlenmeleri bahane ederek darbe teşebbüsünde bulunamayacak. Kitlendiğinde ya Cumhurbaşkanı erken seçime gidecek, ya meclis seçime götürecek"

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, konuşmasının ardından katılımcılarla birlikte akşam yemeği yedikten sonra, karayoluyla Ordu'nun Ünye İlçesi'ne gitmek üzere kentten ayrıldı.

DHA