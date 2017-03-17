Kurtulmuş'tan Halep'teki cami saldırısı tepki: Bu insanlık suçudur

BAŞBAKAN Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Suriye'nin Halep'in Cina Köyü'ndeki camiye yapılan hava saldırısını "İnsanlık ve savaş suçu" olarak niteledi. CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, anayasa değişikliği paketini eleştirisinde, "Böyle bir yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın" sözleri hatırlatılması üzerine de Kurtulmuş, "Böyle bir benzetme yanlış bir benzetmedir, batıl bir benzetmedir ve milletin inançlarını küçük düşürecek bir benzetmedir. Kabul etmiyoruz" dedi.

Çanakkale'de bulunan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bu sabah programına Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret ederek başladı. Valilik önünde bürokratlar tarafından karşılanan Kurtulmuş, ardından Valilik anı defterini imzaladı. Beraberinde Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ile birlikte basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, Suriye'nin Halep kentinin Cina Köyü'ndeki camiye yapılan hava saldırısına ilişkin soruya şu karşılığı verdi:

"Tabii ki Suriye'deki bu gelişmeler herkesi üzüyor. 6 yıldır devam eden bir savaş var. Bunun ilk 3 yılı bir iç savaş şeklinde, son 3 yılı ise vekalet savaşları şeklinde gelişti. Şu anda neredeyse terör örgütlerinin hepsinin cirit attığı bir ülke. Maalesef, dünyanın bütün ordularının da bir şekilde savaşın içerisine dahil olduğu bir Suriye'den bahsediyoruz. Bir an evvel Suriye'de barışın sağlanması için müzakerelerin hızlandırılması gerektiği kanaatindeyiz. Suriye halkının istediği, yani öyle tepeden inme, zorla kabul ettirilmiş bir barış değil, 600 bin insanını kaybeden, Halep'i, Şam'ı Humus'u, bütün büyük şehirleri yerle bir olmuş olan Suriye'nin halkının kabul edeceği bir barışın sağlanmasını arzu ediyoruz. Bunun için de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret ediyoruz. Ancak dün akşam ki olay gibi maalesef son derece üzücü olaylar ortaya çıkıyor. Olan sivil halka oluyor. Bu olayın detaylarını henüz bilmiyoruz. Kim tarafından bombalandığını, bu bombalamanın arkasındaki güçlerin kimler olduğu çok detaylı bir şekilde bilinmiyor. Kim olursa olsun, sonuçta sivillere zarar verilmesi insanlık suçudur, kabul edilebilir bir durum değildir. Bir an evvel herhalde önümüzdeki saatler içerisinde burada esas suçlunun kim olduğu, bombanın niye patlatıldığı, kimler tarafından buranın bombalandığı ortaya çıkacaktır. Şu aşamada net bilgimiz olmadığı için bir şey söylemiyoruz ama ne olursa olsun bu bir insanlık suçudur, bir savaş suçudur. Sivillerin, camide bulunan insanların, bir ibadethanenin bombalanmasını kabul etmek mümkün değildir."

"BATIL, MİLLETİN İNANÇLARINI KÜÇÜK DÜŞÜRECEK BİR BENZETMEDİR"

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, referandumda oylanacak anayasa değişikliğini eleştirdiği Trabzon'daki konuşmasındaki, "Böyle bir yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın. Olmaz, kimseye bu yetki verilmez, verilmemeli" sözleri hatırlatılarak bu konudaki düşüncesi sorulan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Gerçekten kabul edilebilir bir söz değildir. Bir, önce peygamberler beşerdir ama şaşmazlar. Beşer şaşar lafı son derece yanlış bir laf. Peygamberler bizim inancımıza göre masumdurlar, suçsuzdurlar. Peygambere inanmanın gereği peygamberlerin suçsuz olduğuna inanmaktır. İkincisi, Hazreti Peygamber'den sonra artık bir peygamber gelmeyeceği için bunun üzerinden bir benzetmede bulunmak son derece yanlış ve çirkindir. Üçüncüsü, bir seçim, referandum kampanyası yapıyoruz. 'Hayır' dersiniz, 'hayır'ı başka gerekçelerle izah edebilirsiniz. Ancak, 'hayır'ı izahta zorlandığınız zaman böyle bir sözün söylenmesi asla kabul edilemez. Bu doğrudan doğruya dinin siyasete alet edilmesidir. Dini değerlerin siyasi kaygılarla harcanmasıdır. Baykal, tecrübeli bir siyasetçi. Ümit ederim ki bunları kast etmediğini çok kısa bir süre içerisinde açıklayacaktır. Aksi takdirde milletimizin büyük çoğunluğunun inançlarını tahrip etmiş olur. Yani küçük düşürmüş olur. Bu da doğru değildir. Kabul edilebilir bir durum değildir. Kendisinden bir açıklama bekliyorum. 'Sözlerim yanlış anlaşıldı onu kast etmedim' demesi, ne kast ettiyse onu açık bir şekilde ortaya koyması lazım. Böyle bir benzetme yanlış bir benzetmedir, batıl bir benzetmedir ve milletin inançlarını küçük düşürecek bir benzetmedir. Kabul etmiyoruz."

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, valilik ziyaretinin ardından Gelibolu'ya geçti.

DHA