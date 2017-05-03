Kuru ağaç kökleri ve dallarından ev eşyası üretiyor

ZONGULDAK'ta, eski futbol hakemi 47 yaşındaki Taner Özer, kuru ağaç kökleri ve dallarını işleyip ilginç tasarımlarda ev eşyasına dönüştürüyor.

1990'da başladığı futbol hakemliğini 2001'de noktalayan 3 çocuk babası Taner Özer, evinin bir odasında; sahillerde bulduğu ağaç ve köklerini tekrar canlandırarak abajur ve mumluk gibi eşyalara çeviriyor. Zımpara, testere ve vernik kullanarak ağaçlara ve köklerine hayat veren Özer, süs eşyalarını internetten satışa çıkarmayı planlıyor. 2 haftada 4 abajur ve 3 mumluk yapan Özer, 1987'de Endüstri Meslek Lisesi Torna Tesviye Bölümü'nden mezun olduğunu belirterek şöyle konuştu:

'Benim küçüklüğümden beri bu tür şeylere becerim var. Hayal gücümün yanı sıra el becerisi de şart. 2 hafta önce internette bu tür çalışmayı görünce çok hoşuma gitti ve 'Neden ben de yapmayayım' dedim. Alaplı sahilinden kuru ağaç kökleri buldum ve çalışmaya başladım. Kafamda yapacağım modeli tasarlayıp çalışmalara başlıyorum. Severek yapıyorum. Mühim olan tasarımı ortaya çıkarıp yerine koyabilmek. Bu da el becerisine, kabiliyete ve hayal gücüne bağlı. En zor ağaç köklerini bulmaktır. Her zaman bulunmuyor. Önemli nokta köklerin ve dalların kuru şekilde bulunmasıdır. Sosyal paylaşım sitelerinde yayınlayıp satmayı düşünüyorum. Böylece amatör olarak yaptığım bu işle hem boş vaktimi değerlendiriyorum hem de ekonomik anlamda bana yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Atıl durumdaki bir kütüğü ekonomiye kazandırıyorum.'

DHA