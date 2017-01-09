Kurusıkı tabancayla intihara kalkıştı

BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, mobilya atölyesinde çalışırken bir süre önce işsiz kalan 32 yaşındaki Bayram Ö., kurusıkı tabancayı başına dayayarak ateş etti. Ağır yaralanan Bayram Ö., hastanede tedavi altına alındı.

İlçedeki bir mobilya atölyesinde çalışırken bir süre önce işsiz kalan Bayram Ö., borçlarını da ördeyemeyince bunalıma girdi. Bayram Ö., Alanyurt Yunus Emre Mahallesi’ndeki Yunus Emre Spor Kompleksi'nin arka bölümünde kurusıkı tabancayı başına dayayıp ateşleyerek ölmek istedi. Bayram Ö.'yü kanlar içinde görenler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdiler. Borçları nedeniyle geçirdiği bunalım sonucu intihar ettiği bildirilen Bayram Ö. İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerindeki kurusıkı tabancayı da bulan polis, soruşturmayı sürdürüyor.

DHA