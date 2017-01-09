Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bursa Haberi: Kurusıkı tabancayla intihara kalkıştı

Kurusıkı tabancayla intihara kalkıştı
16:179 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Kurusıkı tabancayla intihara kalkıştı
Kurusıkı tabancayla intihara kalkıştı

BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, mobilya atölyesinde çalışırken bir süre önce işsiz kalan 32 yaşındaki Bayram Ö., kurusıkı tabancayı başına dayayarak ateş etti. Ağır yaralanan Bayram Ö., hastanede tedavi altına alındı.
İlçedeki bir mobilya atölyesinde çalışırken bir süre önce işsiz kalan Bayram Ö., borçlarını da ördeyemeyince bunalıma girdi. Bayram Ö., Alanyurt Yunus Emre Mahallesi’ndeki Yunus Emre Spor Kompleksi'nin arka bölümünde kurusıkı tabancayı başına dayayıp ateşleyerek ölmek istedi. Bayram Ö.'yü kanlar içinde görenler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdiler. Borçları nedeniyle geçirdiği bunalım sonucu intihar ettiği bildirilen Bayram Ö. İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerindeki kurusıkı tabancayı da bulan polis, soruşturmayı sürdürüyor.

DHA

Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!
Keşfet

Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar