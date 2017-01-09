Kuş avlarken kuzenini öldürdü

MERSİN'de 18 yaşındaki Hakan Dudaklı, ormanda avlanırken, yanlışlıkla kuzeni 19 yaşındaki Necati Dudaklı'yı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, dün merkez Akdeniz İlçesi Sariibrahimli Mahallesi ormanlık alanında meydana geldi. Amca çocukları Necati Dudaklı ile Hakan Dudaklı birlikte ormanlık alanda kuş avına çıktı. Av sırasında Hakan Dudaklı, çalıklar arasında bulunan amcasının oğlu Necati Dudaklı'yı, görmeden ateş etti. Göğsünden vurulan Necati Dudaklı, kuzeninin çağırdığı ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda öldü. Çalıklardaki hareketi fark edince kuş sanıp ateş ettiğini ileri süren Hakan Dudaklı, tutuklandı.

DHA