Kuşadası Körfezi'nde bir ayda üçüncü yunus öldü

AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nde son bir ayda üçüncü kez yunus ölüsü karaya vurdu.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ekibi, vatandaşın ihbarıyla dün öğlende, kentteki bir sahil sitesinin plajına gittiğinde, kıyıya vuran 1 metre 40 santim uzunluğunda, tırtak türü yunus ölüsüyle karşılaştı. Uzun süre denizde kalan ve bazı uzuvlarının tahrip olduğu görülen yunusun ölüm nedeni, nekropsi yapılamayacak derecede bozulduğu için anlaşılamadı.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Bir ay içinde aynı ebatlarda 3 yunus ölümüyle karşılaştık. Yunusların ikisinde yoğun bozulmalar görüldüğünden nekropsi yapılamadı. Diğerinde yapılan nekropsi de hastalık ve parazitler çıktığı tespit edilmişti. Bugünlerde Kuşadası Körfezi'nde yoğun olarak yunusların dolaştığı görülmektedir. Bu tür vakalarda hemen ihbar yapılırsa, ADÜ Veterinerlik Fakültesi'nde yapılacak nekropside neden öldükleri tespit edilebilecektir" dedi.

DHA