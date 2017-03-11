Kuşadası'na sezonun ilk gemisi geldi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine bu yılki turizm sezonunun ilk kruvaziyer gemisi geldi. Ege Ports işletmeciliğindeki Kuşadası Yolcu Limanı'na 2017 yılının ilk kruvaziyer gemisi Yunanistan bayraklı Celestel Nefeli yanaştı.

Yaklaşık 300 yolcu ve 170 mürettebat ile Kuşadası Ege Ports Yolcu Limanı'na yanaşan Yunanistan bayraklı Celestel Nefeli, Kuşadası'nda kruvaziyer sezonunu başlattı. Tur otobüsleri ile Efes ve Meryem Ana ziyaretlerini gerçekleştiren çoğunluğu Avrupa'dan gelen turistler daha sonra ilçe merkezinde vakit geçirdi. Ege Ports Genel Müdürü Aziz Güngör, 2017 sezonunda yaklaşık 300 bin yolcuyu ağırlayacaklarını tahmin ettiklerini belirterek, "Kruvaziyer şirketleri Türkiye tur iptallerine rağmen Kuşadası Ege Ports Limanı, ülkeye gelecek olan toplam kruvaziyer seferlerinin yüzde 70'ini karşılayacak. Ege Ports Limanı yenilenen sosyal alanları ile sezona merhaba dedi. Turizm sektörü açısından olumsuz bir dönem yaşanacak olmasına rağmen Ege Ports olarak yatırımlara devam ediyoruz. Ülkemizin en önemli deniz hudut kapısı olan Ege Ports Kuşadası Yolcu Limanı, ülkemize giriş yapan yabancı misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışacaktır. Tüm esnafımıza hayırlı bir sezon diliyoruz" dedi.

DHA