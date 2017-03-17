Kuşadası'nda 41 kaçak yakalandı

AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunan adalarında geçmeye çalışan yabancı uyruklu 41 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bu sabah, Kuşadası Körfezi'nde, içinde 41 kaçağın bulunduğu bir lastik bota müdahale etti. Yasa dışı yollarla Yunan adalarında geçmeye çalışan ve batmak üzere olduğu belirtilen bottaki; 15 Eritre, 4 Gana, 2 Gine, 1 Kamerun, 1 Kenya, 14 Kongo,1 Mozambik, 1 Uganda, 1 Fildişi, 1 Ütopya uyruklu olmak üzere 7'si kadın ve 1'i kız çocuğu toplam 41 kaçak yakalandı. Karaya getirilen kaçaklar işlemlerinin ardından emniyete teslim edildi. Kaçaklar daha sonra sınır dışı edilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

DHA