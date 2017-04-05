Kuşadası'nda avukatlardan demokrasi uyarısı

AYDIN Barosu'nun il merkezi ve baro temsilciliklerinin bulunduğu ilçelerde 5 Nisan Avukatlar günü nedeniyle yaptığı ortak açıklamada, demokrasi ve hukuk uyarısı yapılarak, "Kuvvetler ayrılığı ve bağımsız yargı asla vazgeçemeyeceğimiz prensiplerdir" denildi.

Kuşadası Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup avukat, önce Atatürk anıtına çelenk koydu. Ardından Aydın Barosu adına hazırlanan bildiriyi avukat Esra Tükenmez okudu. Tükenmez, yargının bağımsızlığı, hukuk devleti ve demokrasi adına endişeleri dile getirmenin en büyük sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı. Avukat Tükenmez, "Demokrasiyi en basit şekilde 'azınlığın haklarının korunduğu' rejim olarak tanımlamak mümkündür. Son zamanlarda dile getirildiği gibi çoğunluğun haklı olduğu ve çoğunluğun isteklerinin yerine getirildiği sistem, demokrasi olarak tanımlanamaz. Çok sesliliğin, müzakere etmenin, denetimin, aleniyetin ortadan kalkacağı, tek bir kişinin kendisinin tayin edeceği ve dilediği zaman görevden alacağı bakan, başkan yardımcıları ile kapalı kapılar ardında alacağı kararlarla yönetilmenin adı demokrasi olamaz" dedi.

'ELEŞTİRİ ATLANDI'

Kuşadası Baro temsilciliğinin basın açıklamasından sonra, ismi öğrenilemeyen bir baro yöneticisi ile basın mensupları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Hazırlanıp dağıtılan yazılı metin, basın mensuplarından sert bir ifade ile geri istendi. Metin üzerinde değişiklik yapılacağını söyleyen bu avukat, tüm metinlerin toplanmış olduğuna emin olmak için defalarca basın mensuplarına "Başka var mı" diye sordu. Davranışın, Aydın Barosu'nun gönderdiği ortak metinden, bazı avukatların partili cumhurbaşkanın yargıya etkisini anlatan bir paragraftan rahatsız olması ve okunmayan bu paragrafın dağıtılan metinlerden silinmek istenmesinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

OKUNMAYAN PARAGRAF

Diğer temsilcilikler ile Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt'un okuduğu, Kuşadası'nda ise atlanan paragrafta, "Partili, hatta parti genel başkanı bir Cumhurbaşkanının atayacağı hakim ve savcılarla tamamen bağımlı ve taraflı bir yargı, hatta partili bir yargı oluşması kaçınılmazdır. Bu her anlamda hukuk devletinin sonu demektir. Hukukun üstün olmadığı bir devlet yönetimi altında ise hiçbir yurttaşın, hiçbir anlamda güvenliği olamaz. Kuvvetler ayrılığı ve bağımsız yargı, asla vazgeçemeyeceğimiz prensiplerdir. Türkiye'nin en saygın hukuk kurumlarından biri olan Aydın Barosu olarak bu kavramlara ve kazanımlara sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

TÜKENMEZ'DEN ÖZÜR

Gerginlik sonrası basın mensuplarını arayarak özür dileyen avukat Esra Tükenmez, yaşananların hoş olmadığını belirterek, "Söz konusu paragrafı metin uzun olduğu ve insanlar sıkıldığı için atladım. Kasıt yoktu" dedi.

DHA