Kuşadası'nda dağıtılan 'Nutuk' kapışıldı

AYDIN'ın Kuşadası İlçesinde, belediye tarafından dağıtılan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümsüz eseri 'Nutuk', kapışıldı. Üç gün sürecek olan dağıtımın ilk gününde 5 bin 'Nutuk' dağıtıldı.

Kuşadası Belediyesi tarafından İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda kurulan stantta vatandaşlara 'Nutuk' dağıtıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği nutuk dağıtımına CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve Eşi Nil Kayalı, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Eryiğit, meclis üyeleri de katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ile meydanda toplanan binlerce vatandaş, Mustafa Kemal Atatürk'ün eserini alabilmek için saatler öncesinden uzun kuyruklar oluşturdu. CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, "Yaşadığımız süreçte, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' diyen büyük önder Atatürk'ün fikir ve görüşleri, öngörüleri büyük önem taşıyor. Her yurttaşın mutlaka okuması gerektiğine inandığımız Nutuk'u Kuşadalı hemşerilerimize, ilçemizi hafta sonunda ziyaret eden misafirlerimize dağıttık. Gösterilen ilgi sevindirici" dedi. İlk gün 5 bin Nutuk dağıtılırken, bazı vatandaşlar aldıkları kitapları günün anısına Belediye Başkanı Özer Kayalı'ya imzalattı. Nutuk dağıtımın üç gün süreceği bildirildi.

DHA