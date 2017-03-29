Kuşadası'nda erkek cesedi bulundu

AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nde, kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. Ceset, kimlik tespitinin yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Olay, bugün akşam saatlerinde Değirmen Dere Mevkii'nde meydana geldi. Tarım arazileri ve zeytinliklerin bulunduğu bölgede bir erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarmanın yaptığı incelemenin ardından ceset Kuşadası Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Cesedin 26 gün önce kaybolan Hasip Kemerdağ'a ait olabileceği ihtimali üzerinde duran jandarma, Kemerdağ'ın ailesine haber verdi. Hastaneye gelen Kemerdağ'ın ailesi cesedi teşhis edemedi. Kimliği belirlenemeyen ceset, kimlik tespiti yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Öte yandan, Kuşadası Devlet Hastanesi'nde bulunan cesedin tanınmayacak halde olduğu için teşhis edemediklerini, cesedin oğluna ait olmayabileceğini söyleyen baba Abidin Kemerdağ; hiçbir şeyin belli olmadığını, cesedin kendilerine ait olmadığını düşündüklerini, her şeyin İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından netlik kazanacağını söyledi.

Olayla ilgili olarak jandarma ve polis ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü soruşturma sürüyor.

DHA